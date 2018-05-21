Dagny Carlsson, 105 yaşında bilgisayarının başında…

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Şu an 105 yaşında tutkulu bir blog yazarı olan Carlsson’ın farklı nesillerden birçok hayranı da var. Güne kahve içmeden başlayamayan Dagny, 1951 yılında aldığı kahve makinesiyle yaptığı kahveyi içerken bir yandan da günlük gazeteleri tarıyor. “Yarına çıkar mıyım?” diye düşünmüyorum diyen 105 yaşındaki İsveçli Dagny, bilgisayar başında geçirdiği vaktin kendisini dünyaya bağladığını söylüyor. “99 ya da 100 yaşından beri bilgisayarım var, bilgisayar olmadan da yaşamak mümkün ancak anlamsız olurdu” diyen Dagny’nin, küçükken en büyük hayali yazar olmakmış. O dönemde çok iyi kitaplar olduğu ve daha iyisini yazamayacağı için bu hayalini öteleyen Carlsson, şimdi 105 yaşında bloggerlık yapıyor. Hemen her gün hayatına dair küçük notlar paylaşan ve bunu bir günlük gibi sürdüren Dagny, “Bir gün yazmasam hemen herkes öldüğümü düşünüyor” diyerek espiri yeteneğini hiç kaybetmediğini de gösteriyor.