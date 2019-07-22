Doğa harikası ağaçları kestiler

Samsun'un Terme ilçesinde dünyada eşi ve benzerine az rastlanabilen ve düğün fotoğrafçılarının uğrak yeri olan "Aşk Tüneli" olarak bilenen ağaç tünelindeki ağaçlar bazı kişiler tarafından kesilmeye başlandı. Bölgeye fotoğraf çekmeye giden Nihat Ortadağ adlı fotoğrafçı, bu kez gelin damat fotoğrafı değil ağaç katliamının fotoğraflarını çekti. Ağaçların bir inşaatta kullanılmak üzere kesildiği öğrenildi.

Dünyada eşi ve benzerine az rastlanabilen ‘ağaç tünelleri’ yurt dışında bazı ülkelerde koruma altındayken, Samsun’un Terme ilçesi’nde de bulunan, yeşil ve sarı rengin tüm tonlarının hakim olduğu, eşsiz güzellikteki ‘Samsun Aşk Tüneli’, bölgede yaşayan halk tarafından tahrip edilmeye başlandı. Vatandaşların ağaçları inşaatlarda kullanmak için kestikleri ileri sürüldü.

BU SEFER KATLİAMI FOTOĞRAFLADI

Düğün fotoğrafı çekmek için gelin ve damat adayı ile birlikte bölgeye giden Nihat Nihat Ortadağ, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Elinde balta ve motorlu ağaç kesme makinesi bulunan insanların, doğa harikası ağaçları kesip traktöre yüklediklerini gören Ortadağ, duruma tepki gösterdi. Ortadağ kesimi yapanların kendisine “Sen karışma biz izin aldık” diye cevap verdiği söyledi. Çaresiz kalan Ortadağ, bu kez bölgede yaşanan ağaç katliamını fotoğraflayarak sosyal medya hesabında yayınladı.

HER YERE ŞİKAYET ETTİK İLGİLENEN OLMADI

Fotoğrafçı Nihat Ortadağ, ağaç kesen insanları engelleyemediğini belirterek, “Samsun'un en güzel mekanı yüzyıllık oluşum yok oluyor. Ben bir vatandaş olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Aramadığım yer kalmadı ama kimse ilgilenmedi. Neden kesiyorsunuz diyorum kesilen ağaçları camiye götüreceğiz diyorlar. Kimden izin aldınız diyorum ‘iznimizi aldık sizi ilgilendirmez’ diyorlar. Bu nasıl bir vicdandır ya nasıl kesebiliyorsunuz? Bu kesime izin veren, kesen herkes cezasını çeksin istiyorum. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Samsun halkını bu ağaçların kesimine engel olmaya davet ediyorum. Bu kişilere ağaçları keserken karşı çıktık fakat dinlemediler. Orman işletmeyi aradık ilgilenmediler. Jandarmayı ve polisi aradık ilgilenmediler. Bu ağaçları kesen kişiler tepki verenlere bizlere hakaret ederek gittiler” diye konuştu.