Eski eşinden şiddet gören İrem Ay’a ünlülerden destek

Eski eşi Berkay Saner tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan İrem Ay isimli genç kadın, darbedildiği anlara ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşarak adalet çağrısında bulundu. Kısa sürede binlerce vatandaşın tepki gösterdiği olaya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ezgi Mola, Aslı İnandık ve Bahar Şahin hesaplarından paylaşım yaparak tepkilerini gösterdi.

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İrem Ay isimli kadının boşandığı Berkay Saner isimli erkeğin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz bırakıldığını açıklayan sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Şiddet gördüğü ana ilişkin olduğunu belirttiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ay, adalet çağrısında bulundu.

Ay’ın paylaştığı fotoğraflarda boşandığı Berkay Saner’in gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay’ın ise darbedildiği, bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu, başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü.

“SENDEN DE ANNENDEN DE BABANDAN DA KORKMUYORUM”

Ay, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* Ben susarsam, ‘susma ve korkma’ dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.

* Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek, bir kıza daha bulaşıp sömüremeyeceksiniz. Yaşanan her gecenin her örtbasın hikayesini herkes bilecek.

“SUSMAYACAĞIZ”

İrem Ay’ın kız kardeşi Dilan Ay da “Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim” paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

Dilan Ay, şu paylaşımlarda bulundu:

* Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!

* Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız.

* Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan şiddet görüntülerine ünlü isimler de sessiz kalmadı. Dilan Ay’ın paylaşımına yorum yapan Hatice, Aynur Aydın ve Aslı Bekiroğlu “Yanındayız” dedi.

Ezgi Mola, Bahar Şahin ve Aslı İnandık ise Instagram hesaplarından paylaşım yaparak desteklerini gösterdi.



