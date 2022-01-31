Florida’da yetkililer uyardı: Gökten iguana yağabilir

ABD’nin Florida eyaletinde sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından yetkililer, soğukta hareketsiz kalan iguanaların ağaçlardan düşebileceğini belirtti. Düşen iguanaların ölü gibi görüneceği ama aslında hayatta olacağı kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Florida eyaletinde yetkililer, düşen sıcaklıklar nedeniyle hareketsiz kalan iguanaların ağaçlardan düşebileceği uyarısında bulundu.

Meteroloji ofisinden yapılan açıklamada, sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi sonucu iguanaların kaskatı kesilip ağaçlardan düşebileceği, ölü gibi görünseler de aslında hayatta olacakları belirtildi.

ABD Ulusal Hava Servisi'nin paylaştığı Twitter mesajında “İguanalar soğukkanlı hayvanlardır. Hava sıcaklığı 4-9 santigrat dereceye düşünce yavaşlar ve hareketsiz kalırlar. Ağaçlardan düşebilirler ama ölü değillerdir” dendi.

Florida'daki Palm Beach Hayvanat Bahçesi'nden zoolog ve sürüngen uzmanı Stacey Cohen, WPBF televizyonunda yaptığı açıklamada “Fonksiyonlarını kaybettikçe vücutları kilitleniyor. Ağaçta uyurken hava soğuyunca tutunma yeteneklerini kaybediyorlar ve çoğunlukla ağaçtan düşüyorlar” dedi.

2010'da soğuk hava nedeniyle çok sayıda iguananın hayatını kaybettiğini belirten Cohen, “Bu hayvanlar ekvatora yakın ve genelde sıcak bölgelerde yaşıyor” diye konuştu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Florida'da mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar dün sabah 4 derece civarındaydı.

ABD'nin doğu kıyılarını vuran kar fırtınası nedeniyle bazı eyaletlerde acil durum ilan edildi.

Ağırlıkları 7,5 kiloyu, boylarıysa 1,5 metreyi bulan yeşil iguanaların soğuk nedeniyle ağaçlardan düştüğü durumlara daha önce de rastlanmıştı.

Yunanistan'da da geçen sene soğuk hava nedeniyle yüzbinlerce çiftlik balığı ölmüştü.

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