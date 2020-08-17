Olağanüstü nemlendirme özellikleri nedeniyle, gliserin cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nemlendiriciler ve losyonlarda önemli bir bileşen olarak kabul edilen gliserin nedir? Gliserinin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Gliserol olarak da bilinen gliserin, gıdaların korunması için nem tutucu olarak, dondurmalarda kıvam vermek için, öksürük şuruplarında, mum ve sabun yapımında kullanılır. Peki, kozmetikten gıda sektörüne kadar çok çeşitli alanlarda değerlendirilen gliserin nedir? Gliserinin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

GLİSERİN NEDİR?

Genellikle gliserol olarak da adlandırılan gliserin, tatlı bir tada sahip renksiz, kokusuz ve zehirli olmayan bir sıvıdır. Su ve alkol ile karışabilen gliserin doğal veya sentetik olabilir. Doğal gliserin, hayvansal veya bitkisel yağların hidrolizinin bir sonucu olarak üretilir. Hidroliz, bir maddenin suya tepki göstermesi ve bunun sonucunda kimyasal bir bağın parçalanmasıdır. Sentetik gliserin, petrol, propilen ve klor içeren kimyasal işlemlerle üretilir.

Gliserin %35 gliserin, %20 metanol, %30 yağ, %10 su, %5 sodyum'dan oluşmaktadır. C3H8O3 şeklinde formüllenir.

Oksijen, karbon ve hidrojenin birleşmesiyle ortaya çıkan bu sıvı ilk kez 1778 tarihinde Carl Wilhelm Scheele tarafından bulunarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, gliserin 18. yüzyıldan çok daha önce olmuştu. Örneğin, hayvansal yağlar kullanılarak sabun yapımı, MÖ 3. binyıldan kalma Sümer kil tabletlerinde açıklanmaktadır. Bugün, gliserin bilinen 1500’den fazla nihai kullanıma sahiptir ve kozmetikten gıdalara kadar olan ürünlerde bulunabilir.

Gliserin hassas cilde sahip kişiler için tercih edilen bir sabun bileşenidir. Saf gliserin sabunu cildi kurutmaz veya kokulu ve çeşitli kimyasallarla sertleştirilerek üretilen sert sabunlar gibi cildi tahriş etmez ve aşındırmaz.

GLİSERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Gliserinin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir.

– Cildi nemlendirir.

– Cildi besler.

– Cildin su dengesini korur.

– Cilt kırışıklıklarını giderir.

– Cilde yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm verir.

– Cildin zararlı UV ışınlarına karşı korunmasına yardımcı olur.

– Cilt rengini açar.

– Sivilceleri azaltır.

– Dudakları nemlendirir.

– El ve ayak nasırlarına iyi gelir.

– Ağız içi yaralarına karşı etkilidir.

– Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

– Topuk çatlaklarını iyileştirir.

– Kulakta yer alan kirleri akıtır.

– Nemli saça uygulandığında saçların onarılmasını ve güçlenmesini sağlayarak dökülmeleri azaltır.

ÖNEMLİ NOT: Bildirilen herhangi bir yan etkisi görülmese de, gliserin doğal bir üründür, bu nedenle her zaman alerjik reaksiyon potansiyeli vardır.