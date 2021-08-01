Gümüş’ün yaşam dansını resmetti

Ressam Tamer Şahinoğlu’nun yeni sergisinin odağı gümüş balıkları oldu... Sanatçı, bu türün hayatta kalmak ve büyük balıklara yem olmamak için topluca hareket etmesine vurgu yapıyor.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ressam Tamer Şahinoğlu açtığı dokuzuncu kişisel sergisi “Birkaç Deniz Hikayesi”nin odağına gümüş balıklarının yaşam mücadelesini yerleştirdi.

Şahinoğlu'nun özellikle vurguladığı nokta ise bu türün binlerce üyesinin birlikte ve uyum içinde hareket ederek büyük balıklara yem olmaktan kurtulması ve hayatta kalabilmesi.

Şahinoğlu, “Koronavirüs salgını döneminde yaptığım bu resimlerde gümüş balıklarının birlikte hareket ederek büyük bir balık görünümü oluşturmalarını ve derinliklerde muhteşem bir uyum içerisinde hareket etmelelerini yansıtmaya çalıştım. Gümüş balıkları bir anlamda birlikte mücadele ettiklerinde güçlü olduklarını anlatıyorlar.

Bu salgın sürecinde denize, doğaya ve özgürlüğe olan tutku had safhaya ulaştı, umarım bu günlerin değerini ve anlamını biliriz” ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜNE KADAR AÇIK

Sergi büyük ilgi gördü, kısa zamanda sergiyi yüzlerce sanatsever gezdi. Milta Marina – Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi'ndeki sergi salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.