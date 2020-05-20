Anne adaylarının gebelik süresinde tükettiği bazı yiyecekler bebeğin hafızasını ve öğrenme kabiliyetini olumlu yönde etkiler. Bu süreçte anne adaylarının doğru beslenmesi ve bazı özel besinleri tüketerek bebeğinin zeka gelişimine destek sağlayabilirler. Peki, hamilelikte hangi yiyecekler bebeğin zekasına faydalı olur?

Anne adaylarının bebeklerinin fiziksel ve zeka gelişimi için demir, iyot, folik asit, çinko vitamin B, omega3 gibi vitamin ve mineralleri doğal besinlerden alarak karşılaması gerekir. Çok fazla yemek yemekten ziyade sağlıklı yiyecekler tüketmek hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumasına yardımcı olur. Zeka gelişimi yalnızca genetik faktörlere bağlı olmamakla birlikte hamilelikte iyi bir beslenme programı uygulayarak bebeğinin hem fiziksel hem de zeka gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. İşte bebeğin zekasına katkı sağlayan besinler…

DEMİR

Konsantrasyon, zeka ve algı gelişimi için büyük öneme sahiptir.

DEMİR İÇEREN BESİNLER

Kırmızı et, karaciğer, kuru üzüm, yumurta sarısı, pekmez

İYOT

Zeka geriliğinin en önemli nedenlerinden biri iyot eksikliğidir. Beyin gelişimi ve sinir sistemi için gereklidir.

İYOT İÇEREN BESİNLER

– Deniz ürünleri

– İyotlu tuz

– Deniz tuzu

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamin eksikliğinde beyin gelişiminde aksama, dikkat ve düşünme sorunları görülebilir.

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Dana eti, süt ve süt ürünleri, yumurta, peynir, badem, kaju, fındık ve kuru baklagiller

FOLİK ASİT

Anne adaylarının hamileliklerinde folik asit tüketmeye özen göstermeleri gerekir. Eksikliğinde bebeğin zeka gelişimini olumsuz etkiler.

FOLİK ASİT İÇEREN BESİNLER

Ceviz, badem, fındık, fıstık, tahıllar, brokoli, nane, ıspanak, mercimek, yumurta