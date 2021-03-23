Japon Sato Fatih’te sokağa düştü

50 yaşındaki Japon Sato Go 3 yıl önce tatil için Türkiye’ye geldi. Halı satarak biriktirdiği 100 bin lirasıyla geldiği Türkiye’de bir Türk’le tanıştı. Go, uzun süre arkadaşlık kurduğu kişiye elinde bulunan nakit parayı bankaya yatırmak istediğini söyledi. Yaklaşık 100 bin dolar parayı kendi adına açtığı banka hesabına yatıran adam bir süre sonra ortadan kayboldu.

Sato Go, ülkesine dönecek parayı biriktirmek için çalışmaya başladı. Bir kadınla ortak eve çıktı. Bu sefer evde yokken bavulu çalındı. İçinde kıyafetleri ve bir miktar parası vardı. Hiçbir şeyi kalmayan kadın sokaklarda yaşamaya başladı. Japon kadına, ailevi sorunları nedeniyle de ülkesindeki ailesinden de yardım gelmedi.

“YOL PARASI BULAMADIĞIM İÇİN BURADA KALDIM”

Sato Go yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Japonya’dan Türkiye’ye geldim. Bir tane Türk vatandaşı ile arkadaş oldum. Daha sonra bana ‘senin adında banka hesabı açacağız’ dedi. İnandım ama kendi adına hesap açtı. Ben onunla haberleşmek istedim ama telefonlarıma cevap vermedi. İnternetten aradım, yakın kişilere söyledim ama bulamadım. Yol parası bulamadığım için burada kaldım. Bir de geçen sene odada bavulumu bırakmıştım, ev arkadaşım tarafından her şeyim çalındı. Kalacak yerim yok. Burada nasıl yaşayacağımı bilmiyorum.”

OTEL SAHİBİ KENDİSİNE BİR ODA VERDİ



Fatih’te sokaklarda kalmaya başlayan kadına bir otel sahibi yardımcı oldu. Sokakta bitik halde bulduğu kadını otele yerleştiren Yusuf Duran, kendisine kalması için bir oda verdi.

“BULDUĞUMUZ ZAMAN BİTİK DURUMDAYDI”

Sokakta zor durumdayken kadını bulan ve oteline yerleştiren otel sahibi Yusuf Duran, “Hayatı çok ilginç. Dolandırıldıktan sonra parası olmadığı için yaşamak için çalışmaya başlıyor. Türkiye’de kalmaya başlıyor. Biz elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Duran, “Yaklaşık 3 aydır bizde kalıyor. Kendisine oda verdik, harçlık veriyoruz, yemeğini veriyoruz ama nereye kadar. Yaşanabilir bir hayat değil. Buradan yetkililere sesleniyoruz; kendilerine yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Geçen sene de bir ev arkadaşı dolandırmış. Ücretle aldığı kilimler, kıyafetleri bir miktar para ev arkadaşı tarafından çalınıyor. Yine mağdur duruma düşüyor, bu sefer sokakta kalıyor. Biz kendisini bulduğumuz zaman gerçekten bitik durumdaydı. Biz yardımcı oluyoruz ama biraz daha yardıma ihtiyacı var.” ifadesini kullandı.

DHA