Kuru kayısı taze kayısıların özel tekniklerle kurutulması ile elde edilir. Bu işlemin, güneş altında ve doğal yöntemlerle elde edilmesiyle elde edilenlerine ise günkurusu kayısısı adı verilmektedir. Yüksek besin değerine sahip olan kuru kayısı; A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposudur. Peki, kuru kayısının faydaları nelerdir? Kuru kayısı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Zengin besin değeri ile tam bir şifa kaynağı olan kuru kayısı; sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar, kilo kontrolüne yardımcı olur ve kabızlığa iyi gelir. Yapılan araştırmalar kuru kayısı tüketimi ile uzun ömür arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Şimdi, kuru kayısının faydaları nelerdir? Kuru kayısı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

KURU KAYISININ FAYDALARI NELERDİR?

Kuru kayısının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Demir minerali bakımından zengin olduğu için anemi tedavisinde etkilidir.

– Lif oranı yüksektir. Bu yüzden sindirim sistemininin verimli çalışmasına yardımcı olur.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır.

– İçeriğindeki bakır ruh halinin dengede kalmasına yardımcıdır.

– En önemli potasyum kaynaklarından biridir. Potasyum sağlıklı bir kalp ve damarlar için çok önemlidir.

– Kas gelişimine katkı sağlar. Özellikle çocukların tüketmesi tavsiye edilir.

– Kan basıncını dengeler.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Göz hastalıklarının oluşumunu engeller.

– Cilt problemlerine iyi gelir.

– Egzama tedavisinde kullanılır.

– İçeriğinde şeker bulunmaz. Glisemik indeksi son derece düşüktür ve kan şekerini yükseltmez.

– İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir.

NOT: Kuru kayısının aşırı tüketimi ishal yapabilir.