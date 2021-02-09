Marmara’daki deniz salyasının nedeni: Kirlilik ve deniz suyu sıcaklığı

Marmara Denizi’nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve 3 ay etkili olan deniz salyası, balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ’da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyası ve çamurunun özellikle Marmara Denizi’nde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Balıkçıların kâbusu haline gelen deniz salyasına ‘müsilaj’ dediklerini belirten Deniz, “Bu, denizdeki besin maddelerinin artması, kirliliğin artması sonucunda özellikle deniz suyunun sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde oluşan bir sorun” dedi.

“1 AY SÜRÜYOR”

Denizde endüstriyel atıkların çoğaldığını ifade eden Ozan Deniz, şöyle konuştu:

“Deniz salyası 2010’lu yıllardan sonra balıkçılığın önemli bir sıkıntısı oldu. Bu çamur yapısında olan, jelimsi, mukoza şeklinde bir madde, özellikle balık ağlarını ağırlaştırarak denizin dibine inmesine ve balıkçılığın bu anlamda olumsuz etkilenmesine sebep oluyor.”

“Deniz yaşamında oksijeni kestiği için balıkların yumurtalarının, larvalarının ölmesine sebep oluyor ve bu sorun giderek Marmara’daki balıkçılık için olumsuz bir durum oluşturuyor.”

“Ne kadar sürer bu durum? Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu sürece bir ay sürüyor. Daha sonra sıcaklıklar normale döndüğünde azalıyor.”

“Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde, bahar aylarında ve kışın yüksek sıcaklığın olduğu dönemlerde deniz suyu sıcaklığı arttığı için beraberinde deniz kirliliği ile birleşerek bu mukozanın artışına sebep oluyor.”

“Bu durum özellikle İstanbul, Trakya gibi endüstri ve nüfusun yüksek olduğu bölgelerde, dereler aracılığıyla ya da kanalizasyonlar aracılığıyla kirliliğin deniz kıyılarına gelmesi sonucunda artış gösteriyor.”

“Atık su arıtma tesisleri arttığı takdirde, endüstriyel kuruşlar önlemlerini aldığı sürece bu sorundan kurtulabiliriz. Eğer böyle bir durum olmazsa bu balıkçılık için önümüzdeki dönemde çok büyük sorun olacak.”

Ozan Deniz, deniz salyasının yapısını da anlattı:

“Bu yapı, denizdeki mikro organizmalarla beslenen bazı canlıların artması sonucunda ve bu canlılar öldükten sonra bunların hücrelerindeki bazı maddelerin dışarı salınmasıyla oluşuyor.”

“Aslında bu daha çok doğadaki bitkilerde de olur. Bitkilerin büyüme sırasında müsilaj dediğimiz yapı oluşur. Denizdeki canlılarda da yosunlarda, deniz anaları, ve midyelerde de bu mukozamsı yapı salınır dışarı.”

“Yani bu besin maddelerine de bağlı olarak bu canlılardaki artış ve bunların ölümleri sonucunda oluşan maddelerin denizde çamur benzeri bir yapı oluşturmasıyla oluşur.” (DHA)