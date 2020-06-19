Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mehmet Öz, adını Hollywood Şöhret Yolu’na yazdıran ilk Türk oldu
Mehmet Öz, adını Hollywood Şöhret Yolu’na yazdıran ilk Türk oldu
Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Mehmet Öz, Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu...
Yaşam 19 Haziran 2020 - 15:05

Sinema, Televizyon, Tiyatro / Canlı Performans, Radyo ve Söz/Müzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler yüzlerce aday arasından seçildi ve bu onura layık olanlar Walk of Fame Seçim Paneli Başkanı Ellen K ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı / CEO’su Rana Ghadban tarafından duyuruldu. Dr. Mehmet Öz ise, Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu…
Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhret Yolu, Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. Los Angeles, Kaliforniya ‘da bulunur. Güney Kaliforniya’lı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlanmıştır. Sonraları burası şehrin en önemli bölgelerinden biri sayılmıştır. 2000’den fazla ünlünün yıldızının bulunduğu bu yerde, sadece gerçek insanların değil, kurgu karakterlerin yıldızları da vardır. Bu bölgede ilk yıldıza sahip olan kişi 9 Şubat 1960’da Joanna Woodward olmuştur. Şöhret Yolu 1958’de açılmıştı.

İLGİLİ HABERProf. Dr. Mehmet Öz uyardı! Ölmek istemeyen sahilde ayakkabı giysin
Etiketler