Mehmet Öz, adını Hollywood Şöhret Yolu’na yazdıran ilk Türk oldu

Sinema, Televizyon, Tiyatro / Canlı Performans, Radyo ve Söz/Müzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler yüzlerce aday arasından seçildi ve bu onura layık olanlar Walk of Fame Seçim Paneli Başkanı Ellen K ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı / CEO’su Rana Ghadban tarafından duyuruldu. Dr. Mehmet Öz ise, Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu…

Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhret Yolu, Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. Los Angeles, Kaliforniya ‘da bulunur. Güney Kaliforniya’lı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlanmıştır. Sonraları burası şehrin en önemli bölgelerinden biri sayılmıştır. 2000’den fazla ünlünün yıldızının bulunduğu bu yerde, sadece gerçek insanların değil, kurgu karakterlerin yıldızları da vardır. Bu bölgede ilk yıldıza sahip olan kişi 9 Şubat 1960’da Joanna Woodward olmuştur. Şöhret Yolu 1958’de açılmıştı.