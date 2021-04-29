Müzik aletlerini temsili olarak toprağa gömdüler

Cem YILDIRIM/ANKARA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen kesimlerin başında gelen müzisyenler sıradışı bir protesto gösterisinde bulundu. 14 aydır hiçbir iş yapamadıklarını ve aç kaldıklarını belirten müzisyenler, kendileri için sessiz cenaze marşı çaldı. Müzik aletlerini de temsili olarak toprağa gömdüler.

Protesto gösterisine müzisyenlerin yanı sıra, ses ışık ve sahne kurulumu elemanları, aşçılar, pasta ustaları, fotoğrafçılar da katıldı. Müzisyenler “Çaresiziz, nasıl ayakta kalacağız, müzik susmamalı, HES kodu, maske ve mesafe ile etkinlikler devam etmeli” dedi.

VİRÜS BİTMEDEN BİZ BİTTİK

Sektörünün sorunlarını dile getirmek için İncek semtinde açık alanda toplanan müzisyenler, “17 Mayıs tarihi itibarıyla bizi de normalleşme planının içine alın. Önümüz karanlık. Virüs bitmeden biz bitiyoruz. 14 aydır mesleğimizi yapamıyoruz. Bizim tek uğraşımız müzik yapmak. Müzik dersleri veriyoruz, sahneler alıyoruz ve şimdi hiçbir işi icra edemiyoruz” dedi.

Düğün, davet ve etkinlik sektörünün 420 gündür kapalı olduğunu da hatırlatan müzisyenler, kiralarını ödeyemediklerini, bayramdan sonra düğün sektörünün kurallar çerçevesinde kaldığı yerden devam etmesini istedi.