Müzik perisinin hikayesi

Sera Çamaş henüz 16 yaşında ama başardığı işler yaşadığı yılları çoktan aşmış... Müzikle yolculuğu çok küçükken başlayan Sera, Harran’dan Batman’a, Muş’a köylerde çocukları notalarla buluşturdu.

Adı Sera… Farkı dillerde güzel şarkı söyleyen anlamına geliyor… 16 yaşındaki Sera Çamaş'ın müzik tutkusu 4-5 yaşlarında başladı. Evde oyuncak gitarıyla şarkı söylüyordu. 6 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano, keman, gitar, ukulele, bağlama, mızıka, flüt çalmaya başladı. “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları İl Komiteleri'nde” çocuk hakları için de çalışan genç kız, 13 yaşında dedesiyle Şanlıurfa Harran'a gitti. 2017'den beri yüzlerce çocuğu müzikle buluşturdu.

“Ata'mızın hiçbir zaman pes etmemesini, ileri görüşünü örnek alıyorum. Yapacak iş çok ama gücümüz de çok” diyerek daha çok çocuğa ulaşmak istediğini anlatan Sera 3 yıl önce başlayan ‘Köy Okullarına Müzik Projesiyle' yolculuğunu anlattı:

* Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) bizi Harran'daki okullara Dededen Toruna Ebru Atölyesi yapmamız için davet etmişti. Konservatuar okuduğum öğrenilince ‘çocuklarla müzik atölyesi yapsan güzel olur' denildi. Çocukların gözlerindeki heyecanı görünce kopamadım.

İlk gidişinde Harran'da 6 okul, 200'i aşkın çocukla müzik çalıştı Sera. 18 okuldan davet aldı. Her okula bir org bırakmak isteyince sosyal medyada kampanya başlattı. Sera Çamaş, Harran okullara 2. gidişinde elinde 70 org vardı. Proje büyüdü Diyarbakır, Ağrı, Muş, Sakarya gibi pek çok ilde köy okullarından kendisine ulaşan müzik öğretmenlerine org gönderip birlikte çalıştı.

“ONLARA YENİ YOL AÇSIN”

Sera, “Beni çocuklar güçlendirdi. Kurduğum koroların onlara yeni tecrübeler, yollar açmasını istiyorum. Çocuklar müzikle özgürleşiyor ve buna katkı sağlamış olmak mutluluk veriyor” dedi.

“İŞ ÇOK AMA GÜCÜMÜZ DE ÇOK”

İstanbul'da lisede okuyan bir yandan da konservatuara devam eden Sera Çamaş köy okullarındaki müzik atölyelerini hafta sonları yaptı.

Hayali, çocuklarla müzik korosu oluşturmaktı. İlk koroyu Harran'da 7 farklı köyden 42 kız çocuğuyla kurdu. Batman'da kurduğu korodan sonra sıra İzmir ve Diyarbakır korolarında diyen Sera'nın projeleri müzikle kalmadı.

Orman yangınları ve ağaçların kesilmesiyle ilgili de “Sanal Orman” projesini oluşturdu. Sergi dikkat çekti, Edirne'de 25 bin ağaçlık orman kuruldu. Son olarak Sera, “Müzikte fırsat eşitliği sağlamak, çocuk korolarını Türkiye'ye yaymak istiyorum. Yapacak iş çok, gücümüz de çok” dedi.