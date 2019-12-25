Her kadının doğumu birbirinden farklı olabilir. Normal doğum dikişi vajinada olduğundan bakımı biraz daha özel ilgi gerektirebilir. Doğum sonrası kadınlar sezaryen veya normal doğuma göre değişiklik gösteren dikişlere sahip olabilirler. Peki, normal doğum sonrası dikiş bakımı nasıl yapılır?

Normal doğum sonrasında dikiş, insizyon alanını kapatmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için iyi bir yol olabilir. Dikişlere gereken bakım mutlaka yapılmalıdır. Peki, normal doğum sonrası dikiş bakımı nasıl yapılır?

EPİZYOTOMİ

Epizyotomi dikişleri, perine kesimi sonucu yapılan dikişlerdir. Perine vajina ve anüs arasındaki alandır. Bu dikişler doğum sonrası kısa bir süre anneye rahatsızlık hissi verebilir.

DOĞUMDAN SONRA DİKİŞLERİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Tıbbi olarak, yaranın uygun şekilde halledilmesi durumunda epizyotomi dikişi sorun olmayabilir. Bir epizyotomi sonucu dikişlere sahipseniz, doktorunuzu düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekebilir.

İşte iyileşmeyi hızlandırmak ve enfeksiyonlardan kaçınmak için yapılması gerekenler;

– HİJYEN PROSEDÜRLERİNE DİKKAT EDİN

Doğumdan sonra dikişlerinize iyi bakmanız ve dikişli alanın enfekte olmasının önlenmesi için temizliğinize her zaman önem göstermeniz gerekebilir. Ayrıca, tuvaleti kullanmadan önce ve sonra elinizi yıkamak çok önemlidir. Ellerinizdeki bakteriler kolayca doğum sonrası komplikasyonlara neden olabilir. Ayrıca, Doktorunuz size perineal alanın her zaman temiz ve kuru kalmasını sağlayacak olan bir şişe antiseptik sağlayabilir.

– BOL BOL DİNLENİN

Bu, yeni annelerin genellikle ihmal ettiği en önemli noktalardan biridir dinlenmek doğum sonrası iyileşme ve dikişlerinizi iyileştirmenin iyi bir yolu olabilir. Bu süre zarfında kendinizi yormaktan kaçınmaya özen göstermelisiniz. İhtiyacınız olduğunda akrabalarınızdan veya arkadaşlarınızdan yardım istemelisiniz.

– BUZ KOMPRESİ UYGULAYIN

Bazı durumlarda dikişli alana buz uygulanması, iltihaplanmayı azaltarak yaranızın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

-Cinsel ilişkiden uzak durun.

Doğumdan hemen sonra ilişkide bulunmak kadın için stresli ve acı verici olabilir. En önemlisi de iyileşme sürecini negatif etkileyebilir. Dikişler iyileşene kadar cinsel ilişkiden uzak durmanız gerekebilir.