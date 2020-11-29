Oyuncakların efendisi

Muammer Kavazoğlu kırık oyuncağı tamir edip bir çocuğa hediye etti... Onun yüzündeki mutluluğunu gördü ve ‘Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun’ projesini hayata geçirdi.

Herşey 3 yıl önce bir çöp konteynerinin yanında bulduğu kırık oyuncakları tamir ederek, bir çocuğa hediye etmesiyle başladı. Bursa Orhangazi'de yaşayan Muammer Kavazoğlu (38), ‘Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun' projesi ile kullanılmayan, arızalı, kırık oyuncakları tamir edip, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor ve onları mutlu ediyor. Bugüne kadar 12 bin 150 adet oyuncak tamir edildi. Kavazoğlu'nun hedefi ise 1 milyon oyuncağı çocuklara ulaştırabilmek.

Kavazoğlu, “Oyuncaklar bize Belçika, İsveç, Amerika ve Fransa'dan da geldi. Bunları gönüllülerin ve destekçilerin yardımıyla çocuklara yolluyoruz. Birinci önceliğimiz yetimhaneler, ceza evleri” dedi.

Bu projenin diğer bir özelliği ise israfı önlemek diyen Kavazoğlu şöyle devam etti: “Hiç kullanılamayan oyuncak kaplarını sokak hayvanları için mama kapı yapıyoruz. Bu projede hiç birşeyi israf etmiyoruz. Bu işi annem Şükriye Kavazoğlu ile birlikte yapıyoruz. O da evde pelüş oyuncakları tamir ederek projeye destek veriyor. Ancak, bazı konularda maalesef zorlanıyoruz. Depo, atölye ve oturduğumuz ev kira. Annemin aylığı ile tüm bunları karşılamaya çalışıyoruz. O yüzden sponsor ihtiyacımız var. Faturalarımız ve kiralarımız konusunda destek olabilirler.”