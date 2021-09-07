Özel uçaklarla gelip Bodrum’da 3 gün 3 gece düğün yaptılar

Geçtiğimiz yıllarda Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Bodrum, bu kez de Lübnanlıların gözdesi oldu. Rami ile Maria'nın düğünü 3 gün 3 gece sürdü. Konuklar özel uçaklarla geldi, düğünde 125 personel görev yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine düğün için gelen Lübnan'nın ünlü milyarderlerinden Rami El Hakim ve Maria Ghostine çiftinin düğünü için İsviçre, İspanya, Yunanistan, İngiltere ve Lübnan’dan özel uçaklarla gelen 300'ü aşkın konuk Gölköy, Türkbükü ve Yalıkavak'ta geceliği 5-15 bin dolar arasında değişen butik otellerde konakladı.

GECE EĞLENDİLER, GÜNDÜZLERİ MAVİ KOYLARI GEZDİLER

Düğün sırasında sahil partileri düzendi, gece eğlenen konuklar ile El Hakim ve Ghostine ailelerinin yakınları haftalığı 80-100 bin dolar olan ultra lüks yatlarla gündüzleri mavi yolculuğa çıktı. Üç gün boyunca Bodrum’da ağırlanan misafirler organizasyondan ve yapılan etkinliklerden oldukça memnun ayrıldı.

HİNDİSTAN VE LÜBNAN'DAN GELECEK YIL İÇİNDE DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI VAR

Düğün için, Lübnan’ın en büyük etkinlik firmaları tarafından 1 yıl önce organizasyon yapıldığı öğrenildi. Bodrum'daki Davet Creative Group Yöneticisi turizmci Zeynep Göztepe yaptığı açıklamada “Bodrum'da yaptığımız uluslar arası organizasyon ile hem kentimizi hemde küldürel değerlerimizi dünyaya tanıtıyoruz. Bu yıl pandemiye takılan uluslararası organizasyonlarımıza gelecek yıldan itibaren yoğun olarak Lübnan ve Hint düğünleri ile devam edeceğiz, en önemlisi düğün için gelen tüm konuklarımızın ilçemizden mutlu ayrılmaları” diye konuştu. Organizasyonda yaklaşık 400 kişi görevlendirildi.

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