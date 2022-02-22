“Plastik kirliliği için küresel bir sözleşme gerek”

Plastik kullanımı konusunda 28 ülkede anket yapıldı. Ankete göre 10 kişiden 9'u BM Plastik Kirliliği Sözleşmesi'ni destekliyor.

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Ipsos'un, Plastic Free Vakfı için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 20 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) iş birliği ile analiz edildi. Tek kullanımlık plastiklere karşı tutumları ortaya koyan rapora göre, ankete katılanların yüzde 90’ı, plastik kirliliği krizini etkili bir şekilde ele almak için küresel bir plastik sözleşmesinin önemli olduğuna inanıyor; dörtte üçü tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Türkiye'de katılımcıların yüzde 89'u ‘BM Sözleşmesi gerekli' diyor.

Küresel araştırma şirketi Ipsos'un Plastic Free Vakfı için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede, 16 – 74 yaş arasında 20 bin 513 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. WWF işbirliğiyle anket sonuçlarının analiz edildiği bir rapor yayımlanarak, dünya kamuoyunun tek kullanımlık plastiğe ilişkin tutumu ortaya kondu.

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Ankete katılanların dörtte üçü tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 85’i plastik ambalajların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinden üreticilerin ve perakendecilerin sorumlu olması gerektiği konusunda hemfikir.

Ankete katılanların yüzde 82’si ise mümkün olduğunca az plastik ambalaj içeren ürünler satın almak istediğini belirtiyor. Satın alma alışkanlıklarına ilişkin bu soruya aynı cevabı verenlerin sayısında pandemi öncesine kıyasla yüzde 7'lik bir artış olduğu dikkat çekiyor.

Ankete katılan her 10 kişiden dokuzu ise plastik kirliliği krizi ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek için küresel bir Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin önemli olduğu görüşünde. Yüzde 90'ı bulan düzeyindeki bu toplumsal talebin, yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşmanın kabul edilmesiyle sonuçlanması bekleniyor.

TÜRKİYE “BM SÖZLEŞMESİ GEREKLİ” DİYOR

Söz konusu araştırmanın gerçekleştirildiği 28 ülke arasında Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İngiltere, ABD, Brezilya, Şili, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Malezya, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye yer alıyor. Türkiye'de katılımcıların yüzde 89'u “BM Sözleşmesi gerekli” diyor.

WWF ve Plastic Free Vakfı, BM üye ülkelerini Şubat sonunda düzenlenecek BM Çevre Asamblesi'nde plastik kirliliğine karşı halkın talebini yansıtan ve yasal olarak bağlayıcı bir küresel sözleşme için müzakereleri başlatmaya çağırıyor. BM’den plastiklerin yaşam döngüsünün tamamını kapsayan ve uygulama alanı geniş bir anlaşma kararı çıkmazsa, plastik kirliliği krizini kısa sürede çözmenin mümkün olmayacağı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları aşırı plastik tüketimi ve kirlilik sorunu katlanarak arttıkça, krizle ilgili kamuoyu bilinci ve kaygı düzeyinin de arttığını ortaya koyuyor. WWF'in uluslararası düzeyde yayımladığı “Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Denizel Türler, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri” başlıklı son raporu da ekolojik riskleri ortaya koyarak denizlerdeki plastik kirliliği 2050’ye kadar dört katına çıkacağına; 2100 yılına kadar mikroplastiklerde 50 kat artış görülebileceğine dikkat çekiyor.

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