Prens Andrew’un varlığı William ve Kate’i harekete geçirdi

Prens William ve eşi Kate Middleton, büyükanneleri Kraliçe 2. Elizabeth'e daha yakın olmak için Windsor Sarayı'na taşınmak istiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynakların söylediklerine göre, bu hareketin sebebi, Prens Andrew'un yarattığı tedirginlik...

Sozcu.com.tr

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The Sun’ın haberine göre, bu yaz Kraliçe 2. Elizabeth’in yaşadığı Windsor Sarayı’na taşınmak isteyen Prens William ve eşi Kate, çeşitli kraliyet malikanelerini kontrol etmeye başladı.

Çiftin bu kararı almasında, Kraliçe Elizabeth’in oğlu ve Prens Williams’ın amcası Prens Andrew’un varlığı olduğu söyleniyor. 61 yaşındaki Prens Andrew, cinsel istismar suçlaması ve intihar eden Amerikalı pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı sebebiyle askeri ve kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

“ANDREW, KRALİÇEYLE ÇOK ZAMAN GEÇİRİYOR”

Prens William ve babası Prens Charles’ın, skandalları nedeniyle York Dükü Prens Andrew’ü aforoz etmesi için Kraliçe’ye baskı ve lobi yaptığı biliniyor.

Son olarak babası Prens Philip’in anma töreninde annesi Kraliçe Elizabeth’e eşlik ettiği görülen prensin bu davranışı, geri kalan kraliyet ailesi üyelerini telaşlandırmıştı.

Saraya yakın kaynaklara göre, Andrew’un 95 yaşındaki kraliçeye yakın olmasını istemeyen kraliyet üyeleri de William ve Kate’in bir an önce Kraliçe Elizabeth’in yanına taşınması gerektiği kanaatine vardılar.

Saraya yakın bir kaynak, “Windsor’a taşınma ihtiyacı giderek artıyor. Andrew, Kraliçe ile çok zaman geçiriyor. Yakınında yaşıyor ve her zaman onun yanında. Babası Prens Philip’in anmasında bulunmaya hakkı olduğunu söylemeyen erkek, kadın ya da çocuk yoktur. Ancak aile, geri dönüşün olmadığı konusunda kararlı.”

“Ocak ayında kraliyetten kovulmasına rağmen, kraliçeye olan yakınlığını kamusal hayata geri dönmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanmasına dair gerçek korkular var” dedi.



Prens Andrew, 2003 yılında 1 milyon sterlinlik bir ödeme ile 31 yatak odalı Royal Lodge’da 75 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı. Kaynaklar, eski eşi Sarah Ferguson’un da yaşadığı evden ayrılma planı olmadığını söylüyor.

ÇOCUKLARINA UYGUN EVLER BAKIYORLAR

William ve Kate’in, Windsor’daki Prens Andrew’un Royal Lodge konutu da dahil olmak üzere çeşitli kraliyet malikanelerini kontrol ettiği söyleniyor. Zamanlarını Norfolk ve Kensington Sarayı arasında bölen çift, şimdi özel evlere bakıyor.



Çiftin hafta sonları sık sık sekiz yaşındaki George, altı yaşındaki Charlotte ve üç yaşındaki çocukları Louis’i götürdükleri Frogmore House’a da baktıkları iddia ediliyor.

Kraliyet kaynakları ise, çiftin Windsor Sarayı’nda daire sahibi olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

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