Rehber köpekler görme engellilerin hayatını değiştiriyor

Türkiye'de yeni duyulmaya başlayan rehber köpeklere dikkat çekebilmek amacıyla düzenlene etkinlikte tamamen karanlık bir ortamda ellerinde baston ile vapura binen, İstiklal Caddesi'nde yürümeye çalışan katılımcılar, görme engelli bireylerin hissettiklerini anlamaya çalıştı. Etkinlik sonrasında Türkiye'de sadece 4 tane bulunan rehber köpeklerden birisinin sahibi Avukat Nurdeniz Tuncer ile konuştuk. Tuncer, "Köpeğim Kara sayesinde hayatım değişti o benim gözlerim oldu" dedi.

Türkiye’de yaklaşık 756 bin görme engelli birey bulunuyor. Bu bireylerin sosyalleşebilmesi ve hayatın her alanında yer alabilmesi için en büyük yardımcılarından biri olan rehber köpekler sayesinde hayatları kolaylaşıyor. Bu kapsamda, dünyada oldukça yaygın bir uygulama olan ancak Türkiye’de yeni duyulmaya başlayan rehber köpeklere dikkat çekebilmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, tamamen karanlık bir ortamda ellerinde baston ile vapura binen, İstiklal Caddesi’nde yürümeye çalışan katılımcılar, görme engelli bireylerin hissetiklerini anlamaya çalıştı.

KARANLIKTA 1 SAAT GEÇİRDİLER

Katılımcılardan Gayrettepe Metro İstasyonu’nda yer alan Turkcell Karanlıkta Diyalog Müzesi’nde bir saat geçirmeleri istendi. Bu süre içinde katılımcılara doğuştan görme engelli bir kişi refakat etti.Tamamen karanlık bir ortamda İstiklal Caddesi simülasyonunda gezen, vapura binen, karşıdan karşıya bastonları ile geçmeye çalışan katılımcılar görme engellilerin dünyasını daha iyi anladıklarını söyledi. Katılımcılar, o karanlıkta bir köpeğin yönlendirmesine ihtiyaç duyduklarını belirtti.



“KEŞKE BANA YOL GÖSTERECEK PATİLİ BİR DOSTUM OLSA”

Rehber köpeklerin mama ihtiyaçlarını karşılayan Nestlé Purina Petcare’in Genel Müdürü Ayça Erkol da bu deneyimi katılımcılar ile birlikte yaşadı. Erkol, “Benim içim çok farklı bir gün oldu. Bazı şeyleri yaşamadan anlamak mümkün değil deriz, Karanlıkta Diyalog deneyimi de benim için böyle bir deneyim oldu. Bu 1 saatin sonunda görme engelli olarak hayatta var olmanın zorluklarını çok az da olsa deneyimleme şansım oldu. Hiç göremediğim bu ortamda keşke bana yol gösterecek patili bir dostum olsa diye geçirdim içimden ve bir kez daha rehber köpeklerin önemini anladım. Rehber Köpekler Derneği’nin yaptığı bundan çok daha ötesi. Türkiye’deki onlarca görme engelli vatandaşımızın hayata güvenle dahil olmasında rehber köpeklerimizin çok büyük rolleri var. Ülkemizde yaşayan binlerce görme engelliye umut olabilecek Rehber Köpekler Derneği’ne desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik sonrasında, Türkiye’deki Rehber Köpekler Derneği kurucusu olan ve aynı zamanda kendisi de rehber köpek sahibi olan Avukat Nurdeniz Tuncer ile konuştuk. Tuncer, köpeklerin eğitiminden yaşamına kattıklarına kadar her şeyi sozcu.com.tr ile paylaştı.

“TÜRKİYE’DE SADECE 4 REHBER KÖPEK VAR”

Görme yetisini 10 yaşında kaybetmeye başladığını, 30’lu yaşlarında ise hastalığının giderek ilerlediğini anlatan Tuncer, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi’nin eşi Maggie Moore ile Rehber Köpekler Derneği’ni kurduklarını ifade etti. Tuncer, amaçlarının görme engelli bireylerin kendine yetebilen bir şekilde günlük hayatlarını sürdürmelerini desteklemek olduğunu kaydederek, “Türkiye’de 756 bin görme engelli birey bulunuyor ve bu görme engellilerin milyonda 5’i yani yalnızca 4’ü rehber köpek imkanına sahip. Rehber köpekler, görme engellilere ücretsiz olarak veriliyor ve tüm masrafları da dernek tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

“REHBER KÖPEKLERDEN KORKMAYIN”

Tuncer’e Türkiye’nin ilk rehber köpeği Kara eşlik ediyor. Kara’nın tasmasında ‘Lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor rehberlik ediyorum’ yazısı yer alıyor. Rehber köpekler ile konserlere ve tiyatrolara gidilebileceğini hatta görev esnasında hiç ses çıkarmadan durabildiklerini anlatan Tuncer, “Rehber köpeklerden korkulmaması gerekiyor onlar asla ısırmaz ve kimsenin üzerine atlamaz. Görevi esnasında başka hayvanlar yanından geçse (kedi, köpek vs.) havlamaz. Bu köpekler, bebekliklerinden itibaren eğitiliyor, hatta ikinci bir dil (İnglizce) komutları da anlayabiliyorlar. İnsanlardan ricamız, bu köpeklere görev esnasında dokunmasınlar, onları sevmeye çalışmasınlar, dikkatlerini dağıtacak hareketlerden kaçınsınlar” dedi. Tuncer, “Köpeğim Kara sayesinde hayatım değişti o benim gözlerim oldu” ifadelerini kullandı.



DERNEK KÖPEKLERİN GIDA MASRAFLARINI KARŞILIYOR

Tuncer, derneğin faaliyetlerini de anlattı. Rehber köpeklere eğitilecek yaşa gelene kadar (ilk bir yıl) gönüllü bakıcı aileler bakıyor. Gönüllü Bakıcı Aile ile geçirdiği süre sona eren köpekler, 3-6 ay sürecek eğitimlerini görmek üzere derneğin eğitim merkezine getiriliyor. Uzmanlar tarafından eğitilen köpekler eğitimi başarı ile tamamlarsa rehber köpek olarak hayatına devam ediyor. Eğitim sonucunda rehber köpek olamayan köpekler ise terapi köpeği oluyor.

YÜZDE 90 GÖRME KAYBI KOŞULU

Rehber köpek sahiplenebilmek için yüzde 90 oranında görme kaybının olma koşulu bulunuyor. Bunun ardından eğitimini tamamlamış rehber köpekler ile görme engelli birey buluşturuluyor ve kendisine en uygun olan köpekle eşleştiriliyor. 1 aylık eğitim dönemi sonunda birbirine uyum sağladıkları takdirde hayatlarına beraber devam ediyorlar.

YASA MECLİS’TE

Engellilere yardımcı olan rehber köpekler için TBMM’ye de kanun teklifi verildi. Teklifte, rehber köpeklerin kamu binaları dahil her tür iş yerine girebilmesi, ulaşımdan ücretsiz yararlanması istendi. Yasa teklifi kabul edilirse engelli bireylerin yanındaki rehber köpekler, tüm ulaşım araçlarından da ücretsiz yararlanacak.