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Resulayn’da 305 çocuğun sünnet heyecanı

Suriye'deki savaştan en çok zarar gören çocuklar bir gün de olsa eğlendi. Resulayn’da düzenlenen toplu sünnet etkinliğiyle 305 çocuk sünnet edildi.

Güncellenme: 12:32, 07/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Resulayn’da 305 çocuğun sünnet heyecanı

Suriye’de yıllardır devam eden savaşta büyük travmalar yaşayan çocuklar kendilerine özel bir gün yaşadı. Nispeten daha huzurlu bir ortamın yaşandığı Resulayn'da toplu sünnet etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde hizmet veren Sağlık Koordinatörlüğü, hafta sonu 305 çocuğu sünnet ettirdi.
Sünnet öncesi palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlenen çocukların yanı sıra aileler de çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.


Uzman doktorlar tarafından sünnetleri gerçekleştirilen çocuklara etkinlik sonrası oyuncak ve kıyafet hediye edildi.
(İHA)

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Antalya Çocuk Sağlık Şanlıurfa Suriye