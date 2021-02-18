Rihanna’nın üstsüz paylaşımı diplomatik kriz çıkardı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile büyük tepki çekti… Umbrella isimli şarkıyla şöhret olan ve dünyanın en çok tanınan isimlerinden olan 32 yaşındaki şarkıcı önceki gün üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Altında sadece kendi markasına ait saten bir boksör şortu bulunan Rihanna’nın üstsüz olmasının yanı sıra kullandığı bir aksesuar, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’ı ayağa kaldırdı.

Rihanna’nın boynuna taktığı kolyede Hinduların tanrısı Ganeşa’nın bulunması ülkede yaşayan birçok insanın tepkisini çekti.

Ülkeyi yöneten Hindu ve milliyetçi BJP Partisi’nden Ram Kadam, “Rihanna’nın bizim değerli Hindu tanrımız Ganeşa ile utanmadan alay etmesi kabul edilemez” dedi. Dünya Hindu Konseyi (VHP) ise bu paylaşımı Twitter ve Facebook’a şikayet ettiklerini ve polise de haber verdiklerini duyurdu. Konsey, Rihanna’nın profilinin de yasaklanmasını istedi.

Sosyal medyada da birçok Hindu, Rihanna’nın paylaşımını adeta topa tuttu. Birçok kullanıcı, “Bu kadar ünlü bir kişinin bu kadar düşüncesiz olması kabul edilemez”, “Bu bir moda ya da trend değil. Bu bir Hint kültürü”, “Rihanna bizim değerlerimizle alay ediyor” yorumlarını yaptı.

YİNE HİNDİSTAN, YİNE KRİZ

Bu yılın başında Hindistan’da haklarını alamadıkları için eylem yapan çiftçilere destek mesajı atan Rihanna, Yeni Delhi yönetiminin büyük tepkisini çekmişti.

Rihanna, o dönemde sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşanan gerilimi paylaşarak, “Neden bunu konuşmuyoruz” demiş ve Yeni Delhi hükümetini karşısına almıştı.

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