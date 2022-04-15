Titanik hakkında şaşırtan iddia: “O, korkak değildi”

"Asla batmaz" denilen ama 1912'de çıktığı ilk seferinde buzdağına çarpıp batan efsanevi transatlantik Titanik hakkında yıllardır ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Sozcu.com.tr

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10 Nisan 1912’de İngiltere’den Amerika’ya doğru yolculuğuna başlayan Titanik, buzdağına çarpması sonucunda Atlantik açıklarında suya gömülmüştü.

1985’te enkazı bulunmuş, hikayesi 1997’de James Cameron tarafından sinemaya aktarılmış ve film 11 dalda Oscar ödülü kazanmasının yanı sıra gişe rekorları da kırmıştı.

1500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve dünyanın hatırlamak istemediği felaketlerden olan Titanik faciası günümüzde de hala konuşulmaya devam ediyor. Times’ın haberine göre, son olarak Clifford Ismay, kuzeninin adını temize çıkarmak için “J. Bruce Ismay’i Anlamak” isimli bir kitap yazdı.

Titanik gemisi, J. Bruce Ismay’in başkanı olduğu White Star Line şirketine aitti. 1997 yapımı “Titanic” filminde de Ismay korkak biri olarak aktarılmıştı. Filme göre, dikkatsizce geminin daha hızlı gitmesini talep ediyor ve daha sonra çoğu yolcunun önüne geçip cankurtaran sandalına atlıyor olarak gösteriliyordu.

“GERÇEK ÇOK DAHA FARKLIYDI”

Aile arşivlerini analiz eden ve Ismay’ın uzun süredir tasvir edildiği gibi “yüreksiz biri” olmadığını ispatlamaya çalışan kuzeni Clifford Ismay, gerçeğin daha incelikli olduğunu, Ismay’ın gemide hayat kurtardığını ve Amerikan basınındaki düşmanları tarafından haksız yere karalandığını iddia ediyor.

Clifford, Ismay’in trajediden sonra travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip olduğunu da ekleyerek, “Bruce hakkındaki hikaye çok karmaşık ve üzücü” dedi.

Ismay’in tahliye çabası üzerinde çok çalıştığına dair kanıtlar bulan kuzeni, cankurtaran filikalarından en az yedisinin denize indirilmesine yardım ettiğini belirten çok sayıda tanık ifadesini incelediğini belirtti: “Tüm zamanını filikaları hazırlamak, onları indirmek ve kadınlarla çocukları oraya yüklemekle geçirdi ve birçok kişiye ‘lütfen geri çekil ve bayanlara yer aç’ diye seslendi.”

Ismay’in kendi kaçışı konusunda da, Clifford can yeleği giymediğini (aslında pijamasının üzerine bir palto atmıştı) ve gemiyle birlikte batmayı planlamış olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca Ismay’in Titanik’te hiç olmaması gerektiği de anlaşılıyor.

Clifford, “Titanik denize açılmadan çok önce emekliliğini planladığına dair mektupları elimde mevcut. Yerini alacak kişi adım atmaya pek hazır değildi, bu nedenle Bruce emekliliğini erteledi” diyor.

“ISMAY’İN YAPTIKLARI ABARTILIYOR”

Ancak, cankurtaran filikalarının sayısından Ismay’in sorumlu olduğu biliniyor. Gemide sadece 20 tane vardı ve bu sayı gemidekilerin yaklaşık yarısı için yeterliydi. Geminin tasarımcısı daha fazlasını talep etti, ancak J. Bruce Ismay’in başkanlığını yaptığı International Mercantile Marine tarafından geri çevrildi.

Bunu, Titanik’in “batmaz” olduğuna ve en kötü ihtimalle felakete uğrayacağına dair kamuoyuna sürekli duyurulan inanç üzerine yapmışlardı.

Clifford, Ismay’in gemiye daha hızlı gitmesini emrederek buzdağına çarpma riskini artırdığı iddiasının da abartıldığını söylüyor: “Titanik’in ilk seferi olarak hız testinin bir parçası olarak hızını biraz artırdığına inanıyorum, ancak New York’a bir gün önceden ulaşmaya çalıştıklarına inanmıyorum” açıklamasında bulundu.

Ismay, kazadan kurtulduktan sonra hız suçlamasından ve birçok kişinin önüne geçip bir cankurtaran botuna binmeye çalışmasından ötürü aklanmıştı.

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