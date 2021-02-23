‘Tonya finosu’ coğrafi işaret yolunda

İlçede yöreye özgü köpek cinsi ‘Tonya finosu’, koruma görevi yapamayacak kadar ufak yapılı olduğu için, genellikle havlayarak sahiplerini uyarmaya, yaklaşan yabancı kişi ya da hayvanı uzaklaştırmaya çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Sahiplerinin yanı sıra evcil hayvanlara da bekçilik yapan ‘Tonya finosu’, boyu, hafif kilosu, beyaz rengi ve sevimlilikleriyle ilgi odağı oluyor. Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen hayvanseverler, nesli tükenme tehlikesi bulunan ‘Tonya finosu’nun saf özelliklerinin koruması için mücadele veriyor.

Bu mücadeleye duyarsız kalmayan Tonya Kaymakamlığı ve Tonya Belediyesi, ilçede tescilli Tonya tereyağından sonra, ‘Tonya finosu’nun da Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaretle tescillenmesi için ortaklaşa çalışma başlattı.

“3 BİN LİRA ARASINDA ALICI BULUNUYOR”

‘Tonya finosu’nun ırkı, yapısı ve davranış biçimlerine yönelik araştırmaları tamamlayacak heyet, tescil başvurusunda bulunacak. Atılan adımla, özellikle çocuklara karşı dostane tavırlar da sergileyen köpeğin, ırkının korunup, neslinin çoğaltılması hedefleniyor.

Yetiştiricileri tarafından sayılarının giderek azaldığı bildirilen, omuz yükseklikleri ortalama 30 santim olup, erkeklerde yaşlarına göre 10, dişilerde ise 9 kilogram ağırlığına ulaşan ‘Tonya finosu’, bin ila 3 bin lira arasında alıcı buluyor.

“BU IRKI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

‘Tonya finosu’nun ırkının korunması için çaba harcayan ilçe sakini Bedirhan Kalyoncu, “Tonya finolarımız yeni doğdu, sekiz günlüktürler. Elimizden geldiği kadarıyla onları yetiştirmeye çaba gösteriyoruz. Bu ırkı yok etmeyeceğiz, bu ırkı yaşatmaya devam edeceğiz dedi.

“ALAN KORUMASI YAPAR”

İlçede ‘Tonya finosu’ yetiştirip satışını yapan Olcay Kalyoncu, “Tonya finosu’, Tonya’ya özgü, nesli tükenmekte olan bir hayvandır. Neslini çoğaltmak için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Tonya’da belirli yerlerde bu ırkı koruyanlar vardır. ‘Tonya finosu’nun belirli özellikleri vardır. Süt beyaz olur kulakları diktir, burun, damak ve pati altları siyahtır. Alan koruması yapar. Kesinlikle evcil bir hayvan değildir. Dışarıda sadece alan koruması için kullanılır. Evcil hayvanlara bekçilik yapar. Bulunduğu bölgeye kesinlikle kimseyi yaklaştırmaz. Nasıl yetiştirilirse öyle gelişir. Kimseye zararı yoktur” diye konuştu.

“TESCİL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de “Geçmişte yöremizde her evin kapısında bir fino bulunuyordu. Zaman içerisinde azalmaya ve korunmadığından da tükenmeye yüz tutmuştur. Coğrafi işaret alıp, tescilini yapıp çoğaltımını sağlayarak hem Tonyamıza hem bölgemize hem de Türkiye’ye mal olması peşindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor, inşallah en yakın zamanda coğrafi işaretle tescil edilip Tonya’nın hem tescilli tereyağı hem de bir hayvan türü ülkemize bütün insanlık alemine mal edilmiş olacak ve bu tür de yok olmaktan kurtarılmış olacak” ifadelerinde bulundu. (DHA)