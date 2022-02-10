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Trüf mantarı NFT müzayedesiyle satışa çıktı

Fransız trüf mantarı yetiştiricisi Bernard Planche, şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük yer mantarlarından birini satmak için bir NFT müzayedesini kullanmaya karar verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:08 - 10 Şubat 2022 Güncellenme:
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Trüf mantarı NFT müzayedesiyle satışa çıktı

30 yılı aşkın süredir yer mantarı yetiştiren Planche, dev mantarı blok zincirine koymanın yer mantarının kaynağını, kalitesini ve gerçekliğini kanıtlayacağına inanıyor.

Planche’ın bulduğu yer mantarı ortalama yer mantarlarının neredeyse üç katı büyüklüğünde. Müzayede çıkacak bu mantarın türü, dünyada en çok aranan yenilebilir mantarlardan biri.

Opensea pazarındaki açık artırmaya sunulan yer mantarı için kripto parayla ödeme yapılabilecek. Dev bir trüf mantarının NFT aracılığıyla müzayedesi yeni olsa da gıda kaynağını belirlemenin bir yolu olarak blok zinciri kullanmanın yıllardır üzerinde çalışılıyor.

Dev yer mantarı için cuma gününe kadar teklif verilebilecek.

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