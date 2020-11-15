Turgut Özal Türkiye’yi buradan yönetti

Okluk, ünlü denizci Sadun Boro'nun keşfettiği bir doğa harikası. Merhum Turgut Özal, en az bir ay burada kalırdı ve birlikte denize girdiği gazetecilere espri dolu demeçler verirdi.

SÖZCÜ HAFTASONU, TÜRK SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN OKLUK KOYU'NDA…

Muğla yakınlarındaki doğa harikası Gökova körfezi, muhteşem koyları ile anılır. Bir yandan Değirmen Bükü, diğer yanda Hırsız Koyu, biraz ileride İngiliz Limanı ve tabii ki Okluk Koyu… Okluk Koyu denilince akla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal geliyor. Özal yaz tatilini geçirmek için Okluk Koyu'na gider, o zamanlar Çankaya'dan “Turgut Özal, yaz dönemi çalışmalarını sürdürmek üzere Marmaris Okluk Koyu'na intikal etmişlerdir'' açıklaması yapılırdı. Koya karayolu yoktu, gazeteciler Özal'ı göremezdi ama o sık sık Basın Danışmanı Can Pulak aracılığı ile haber gönderip, gazetecileri yanına çağırır, birlikte denize girip yüzer, espri dolu demeçler verirdi.

YERLİ CAMP DAVİD

Özal, ABD Başkanı'nın Camp-David modelini örnek alarak Basın Danışmanı Can Pulak tarafından yaptırılan bu konutta, 1990-1993 yılları arasında yaz çalışmalarını sürdürdü. Konukevi dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitçotakis ile, İsveç, İtalya ve Rusya Başbakanları, Norveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ise burayı hiç kullanmadı, Ahmet Necdet Sezer ise bir kez gelip, toplam 70 dakika kaldıktan sonra ayrıldı. Konut 2017 yılında ise yok edildi. Şimdi bu evin yerinde 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip üç ana bloktan oluşan Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konuk Evi bulunuyor.

Değirmen Bükü'nün güney doğusunda korunaklı ve doğa harikası bir yer olan Okluk Koyu, adını Özal ile duyurdu ama orayı ilk keşfeden ünlü denizci Sadun Boro oldu.

BORO'YA SAYGI DUYULUYOR

Boro Gökova Körfezi'nde Alman asıllı eşi Oda Boro'ya, kedisi Miço'ya ve 10.5 metrelik teknesi Kısmet'e, korunaklı bir liman olarak Okluk'u seçmişti. Denizciler 5 yıl önce hayata veda eden Boro'ya saygıdan dolayı, teknelerini hiçbir zaman 8 numaralı çam ağacına bağlamadılar ve bu geleneği de halen sürdürüyorlar.

“ARI MAYA” ÖZAL

Bir zamanlar dünyadaki tüm çocuklar tarafından ilgi ile izlenen ve TRT'de de yayınlanan Japon dizisi ‘Arı Maya' Turgut Özal'a da yakıştırılan bir sıfat olmuştu. 1990'lı yıllarda yaz tatilini Okluk Koyu'nda geçiren Cumhurbaşkanı Özal, gazetecileri atlatıp çevre gezisine çıkmış ve kıyafeti ile çok dikkat çekmişti. Lacivert kırmızı yatay çizgili tişort ve şort giyen Özal'a, ‘'Arı Maya'' benzetmesi yapılırken, bu fotoğrafı da sadece gazeteci Ümit Turpçu çekmişti.

EFSANENİN ADI CABBAR

Özal çifti, burada bulunan 4 oda 1 salon, 230 metrekarelik tek katlı mütevazi evde, en az bir ay kalırdı. Beraberinde genellikle dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner ve eşi de vardı. Özal'ın gölgesi gibi olan Taner bu nedenle yıllarca, ‘Cumhurbaşkanı'ndan sorumlu Devlet Bakanı' olarak anıldı. Beton bir iskelesi ve helikopter pisti de olan Okluk'taki mütevazi evin bir diğer önemli konuğu da, Özal'ın omzundan hiç inmeyen ve rengarenk tüyleri ile göz kamaştıran papağanı ‘Cabbar' oldu. Cabbar'ın çalındığı ve bir veterinere satılmak istenirken bulunduğu söylendi. Can Pulak, “Hiçbiri doğru değil, papağan tüccarları, 2016'da kollarımda ölen Cabbar'ın benzerlerini rahmetli Özal'ın papağanı diye sürekli piyasaya çıkarıyor” dedi.

GÖCEK'İ DÜNYA MARKASI YAPTI

Turgut Özal, 3 yıl süreyle yaz çalışmalarını sürdürüp Türkiye'ye tanıttığı Okluk'un yanı sıra, bölgedeki birçok yeri de ‘Özel Çevre Koruma' statüsüne aldırdı. Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik yöresi Göcek de bunlardan biri oldu. Bugün Göcek, maviyle yeşilin kucaklaştığı eşsiz koylarıyla turizm sezonunda dünyaca ünlü kişileri ağırlıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sinema oyuncusu Dustin Hoffman, Fransız futbolcu Zidane, şarkıcı Shakira gibi ünlüler Göcek'te tatil yaptı.