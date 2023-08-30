Turistik adada korkunç olay: Kargayı çarmıha gerdiler
Yunanistan'a bağlı turistik Paros adasında bir karganın çarmıha gerilmesi büyük tepkiye yol açtı.
Ege'deki turistik Paros adasında bir karganın 3 metre yüksekliğindeki bir çarmıha gerilmesi görenleri şok etti.
Adada yaşayan ve olayı görüntüleyen Sotiris Tzafas, Facebook’ta çarmıha gerilen karga hakkında şunları yazdı: “Burası turistik Paros. Ne yazık ki ülkemizi itibarsızlaştırmak için utanç verici olaylar gerçekleştiriyorlar.”
İNSANLIĞIMIZDAN UTANIR HALE GELDİK
Fotoğrafı yeniden yayınlayan Petros Katsakos, “Paros’taki Pounta’da bir kargayı çarmıha gerdiler ve onu halkın gözü önünde bıraktılar. Her geçen gün insanlığımızdan daha çok utanıyorum” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarına göre adada bazı kesimler, diğer kuşları tarlalarından kovmak için kargaları çarmıha gerip halka açık yerlerde bırakıyor.
DAVA AÇILDI, TUTUKLANDI
Ege Temyiz Savcısı Odysseus Tsorbatzoglou’nun polise haber vermesinin ardından, insanlık dışı ve korkunç eylemin faili bulunarak hakkında dava açıldı. Paros Belediye Başkanı Markos Kovaios, protothema.gr’a “Fail polis tarafından tutuklandı. Bu Paros halkının tamamının kınadığı iğrenç bir olaydır” diye konuştu.