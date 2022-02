Türkiye Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını konuşuyor

Türkiye'nin Megastar lakaplı popçusu Tarkan dün akşam yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı. Sözleriyle gündeme damga vuran şarkı Youtube'da 4 milyon izlenme sayısını geçti. Sosyal medyada şarkıyla ilgili yüzbinlerce tweet atılırken, siyaset ve müzik dünyasından çok sayıda kişi "Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan" sözleriyle ilgili yorum yaptı.

Tarkan uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ‘Geççek'i yayınladı. Şarkı kısa sürede Twitter'da TT listesinin tepesine yerleşti. Söz ve müziği Tarkan'a, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım yaptı. ‘Geççek’, YouTube trend listelerine ilk sıradan girerek 4 milyon izlenme sayısını geçti.

“BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM”

Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek' ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

– Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

– O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.

– Dilerim ki ‘Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.

‘Geççek’in sözleri şöyle:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim



AKŞENER’DEN GEÇÇEK PAYLAŞIMI: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Tarkan’ın yeni şarkısı yayınlandığı dakikadan itibaren yoğun ilgi gördü. Tarkan bir taraftan yoğun destek, diğer tarafta ağır eleştiriler aldı.

Muhalefet liderlerinden ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, şarkıyı Twitter hesabından paylaştı ve şu notu düştü: “Çoğu gitti, az kaldı”

Siyaset dünyasından gelen ilk tepkiler şöyle:

Cemal Enginyurt:

Güzel bir şarkı. Siz bundan ne anlam çıkarttınız da, saldırıya geçtiniz? Bence boşuna çırpınmayın, GEÇÇEK GEÇÇEK, VALLAHİ de GEÇÇEK, BİLLAHİ de GEÇÇEK. Size demiyor, üstünüze alınmayın. Soyguncu, talancı, yalancıya diyor. AÇLIK DÜZENİNE DİYOR.

Fikri Sağlar:

“Düş yakamızzzdan, Geççek elbet. Sen çok yaşa Tarkan”

Faik Öztrak:

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek…”



Tunç Soyer:

Sevgili Tarkan’ın söylediği gibi, ‘O çiçekten günler çok yakında… Geççek geççek”

Özlem Çerçioğlu:

“Umut dolu bir şarkı.. ”



Sanat dünyasından Tarkan’ın yeni şarkısına yorum yağdı. İşte ünlü isimlerden ‘Geççek’ paylaşımı…

Metin Uca: “Ne güzel hatırlattı sevgili Tarkan, değişim kaçınılmazdır, her şey yenilenir, iyiye evrilir, doğanın diyalektiğinin önünde hiçbir güç duramaz ve güzel günler hep gelir, güç sarhoşu ve tüm kötülerin, kötülüklerin yeri tarihin çöplüğüdür. Geççek bunu nasıl keyifle anlatıyor.”

Gonca Vuslateri: “Tarkan ne güzel bir şarkı bu. Tam böyle aile şarkısı. Tam sevgiliye dosta göndermelik. Tüm aile dinledik taptık. Bayram sevinci verdi bize. Duygusal, dokunaklı… Buradan bu kadar anlatabilirim yaşadığım kıvancı. Müthiş.”



Atilla Taş: “Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı ilk protest pop şarkı olarak tarihe geçti. Bir isim koymamış, yoksa adresi belli! Tebrikler Tarkan. Aynen geççek!”

Doğa Rutkay: “Ortama güüüm diye düşmek bu olsa gerek? Yakışır. Severiz kendisini ezelden beri.”

Şahan Gökbakar: “Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey”

Demet Akalın: “Biri üstümüze inci tanem atsın. Ohh, ohh zil takıp ne yaa.”

Hayko Cepkin: “Tarkan olmaya çalışan popçuların zamanla ‘mejajını aldım’cılara dönüştüğü ortamda, rahatı seçmemiş, hedefi belirtilmemiş paylaşımdan hapis yatılan süreçte, pop minvalinde sanat kaygısız ama nereye çekersen oraya giden dili ile ‘cesurca’ tanımına uygun ilk pop şarkısıdır.”