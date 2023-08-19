Ünlü süper model Cindy Crawford yıllara meydan okudu

90'lı yıllara damgasını vuran süper model Cindy Crawford, cuma günü Instagram'da paylaştığı tatil fotoğraflarıyla hayranlarını mest etti.

Sozcu.com.tr

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57 yaşındaki süper model Cindy Crawford, yaptığı son paylaşımla ailesiyle yaptığı tatil anlarını paylaştı. Crawford, uzun ve bronz bacaklarını mükemmel bir şekilde gösteren beyaz kot şortuyla dikkatleri çekti.

Kısa şortu beyaz bir bikini üstü, koyu mavi gömlek ve uzun, katmanlı kolyelerle tamamlayan Crawford, kıyıya demirlemiş bir teknenin gövdesinde poz verdi.

Güzel model, 61 yaşındaki kocası Rande Gerber ile Kanada’nın Muskoka kentindeki özel adasındaki göl evinde tatil yapıyor.

Paylaşımına “Gölde bir yazı daha kapatıyoruz” notunu düşen Crawford, günbatımında gölün çarpıcı bir fotoğrafını ve teknenin suyun içinde hızlı bir şekilde giderken çekilmiş kısa videosunu da paylaşımlarına ekledi.

1998’den beri evli olan Crawford ve Gerber’in, 24 yaşında Presley Gerber ve 21 yaşında Kaia Gerber isimli iki çocukları bulunuyor.

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