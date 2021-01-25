Yeni tip korona virüsle birlikte sanal alemde vakit geçirmenin artması ve vatandaşların doktora gitmeye korkmasıyla birlikte artan sahte psikologlara karşı vatandaşları uyarmak için bir psikolog ve profesyonel oyuncular tarafından “psiko tiyatral gösteri” sahnelenerek sosyal medyada yayımlandı.

Tüm dünyayı 13 aydır etkisi altına alan ve insanların sanal alemde daha fazla vakit geçirmesine neden olan yeni tip korona virüs dolandırıcıların da mesken tuttuğu alanların başında gelmeye başladı.

DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞTÜLER

Virüs nedeniyle hastanelere gitmeye korkarak hastalığının tedavisini sanal alemde aramaya başlayan vatandaşların özellikle kendisinin psikolog olduğunu söyleyen dolandırıcıların ağına düştüğü görüldü.

Bu durumun önüne geçmek isteyen Psikolog Gürdal Görhan, kendisinin yazıp yönettiği, oynadığı ve şarkılarını yazdığı “Ya psikoloğum sahteyse” adlı psiko tiyatral gösteri profesyonel tiyatro oyuncuları Sertaç Yekeboğa, Miraç Bulat'ın oynadığı ve müziklerinin Ahmet Ferhat Altungök tarafından sahnelendi.

Oyunda sanal alemde sahte psikologların vatandaşları nasıl dolandırdığını komik bir şekilde anlatarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirten Gürdal Görhan bu oyunu da yine vatandaşların çok yoğun olarak kullandığı sosyal medyada yayımlayarak onlara ulaşmaya çalıştı. Gürhan, “Biz bunlarla ilgili kara mizah türünde insanları hem güldürmek hem de düşündürmek yoluyla bir psiko tiyatral oyun sahneleyip sosyal medyada yayınladık. Buradaki amacımız, nasıl insanlar dişi ağrıdığında diş hekimine veya ameliyatı varsa cerraha gidiyorsa, burada da istediğimiz ruh sağlığı problemi olduğunda psikiyatri, psikolog ya da psikolojik danışmanlık gibi gerçek meslek elemanlarına gitmesidir. Bu konuyu direk anlatmak yerine işin içine biraz tiyatro koyduk ve psikolojiyi ekledik böylece insanlara sunmuş olduk” diye konuştu.

İHA

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