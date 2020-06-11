Dünyaya gelen bebeklerin neredeyse tümünde en az bir defa ortaya çıkan gözlerde çapaklanma problemi, genellikle gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu meydana gelir. Ebevynler bu durum karşısında endişeye kapılsa da genellikle evde tedavi edilmesi mümkündür. Peki, yenidoğan bebeklerde göz çapaklanması nasıl temizlenir?

Annelerin en sık karşılaştığı durumlardan biri de yenidoğan bebeğinin gözlerinde oluşan çapaklanma sorunudur. Doğal bir salgıdan kaynaklanabilen ya da bebeğin uzun süre uykuya dalması sonucu ortaya çıkan çapaklanma bir enfeksiyon sonucu da ortaya çıkabilir. Bebeğinizin göz bölgesinde kızarıklık, hassasiyet, şişme ve bazı semptomlar sonucu ortaya çıkan akıntı, bir enfeksiyon belirtisi ya da başka bir göz probleminden kaynaklanan bir sorun olabilir. Yeni doğan bebeğinizde bu belirtiler var ise mutlaka doktora götürerek gerekli tıbbi yardım alınmalıdır.

Bununla birlikte ebeveynler yenidoğan bebeğinin göz çapaklanma problemini evinde tedavi edebilirler. İşte yenidoğan bebeklerin gözlerindeki çapakları temizlemeye yardımcı olacak bazı ipuçları…

YENİDOĞAN BEBEKLERDE GÖRÜLEN ÇAPAKLANMA PROBLEMİNİN İLK BELİRTİLERİ

– Uyurken kirpiklerinin birbirine yapışması

– Göz kapaklarında ve kirpiklerde kurumuş iltihap

– Gözde sulanma

– Gözün iç kısımlarında kızarıklıklar

– Gözde sarı ve yeşil renkte akıntı

YENİDOĞAN BEBEĞİN GÖZLERİNDEKİ ÇAPAK NASIL TEMİZLENİR?

– Çocuğun göz pansumanını yapmadan önce enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için ellerinizi sabun ve suyla yıkamanız gerekir. Bebeğinizin gözüne sabun bulaşmasını engellemek için bol su ile durulamaya dikkat edin.

– Temiz bir parça gazlı bir bezi ya da yumuşak bir bezi ılık suya batırın ve gözlerin çevresini silin. Tıkanmış gözyaşı kanalı eğer diğer gözü de etkiliyorsa diğer gözü temizlemek için her zaman yeni bir bez ya da gazlı bez kullanın.

– Soğuk hava, rüzgar ve aşırı güneş ışınları semptomları daha da kötüleştirebilir bu nedenle yenidoğan bebeğinizi uygun bir ortamda bulundurmaya çalışın.

– Yenidoğan bebeklerde tıkanmış gözyaşı kanalı doğumdan birkaç ay sonra düzelir ancak eğer 1 yaşına kadar bu sorun devam ederse tıbbi yardım gerekir.