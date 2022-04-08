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Yılda sadece 20 gün açıyor! Koparmanın cezası 70 bin lira

Doğu ve Güneydoğu'da yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak’ta açtı. Baharın gelişini simgeleyen ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası uygulanıyor.

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Yılda sadece 20 gün açıyor! Koparmanın cezası 70 bin lira

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde havaların ısınmasıyla çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Endemik bitki türü olan ters lale, yılın sadece 20 günü yaşıyor ve çiçek açtıktan sonra kuruyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlar ceza alıyor. 70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor. (İHA)

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