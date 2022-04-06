Yıllar sonra ortaya çıktı… Prens Charles çocuk tacizcisinden yardım istemiş

Prens Charles'ın televizyoncu ve çocuk tacizcisi Jimmy Savile'e yazdığı gizli mektuplar Netflix belgeselinde ortaya çıktı. Mektuplara göre, prens, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin imajını düzeltmek için bu işe girişmiş.

Sozcu.com.tr

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Prens Charles’ın, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kötüleşen imajına yardım etmesi ve kamuoyunda kendi duruşunu güçlendirmesini istemek için çocuk istismarcısı Jimmy Savile’ye yazıp PR amaçlı destek istediği mektuplar gün yüzüne çıktı.

2011 yılında, 85 yaşındayken hayatını kaybeden İngiliz şovmen Jimmy Savile, hazırlayıp sunduğu çeşitli televizyon ve radyo programlarıyla tanınıyordu. Hayırsever olarak bilinen Savile’in öldükten 1 yıl sonra çocuk tacizcisi olduğu ortaya çıkmış, 40 yıllık kariyeri boyunca sayısız reşit veya reşit olmayan kişiyi istismar ettiği belirtilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth’in verdiği “Sir” unvanı da bulunan Savile, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne oldukça yakın bir isim olarak biliniyordu.

Mektuplara göre, 73 yaşındaki prens ise, Savile’nin “sağduyusunun” York Dükü Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’a da yardımcı olabileceğini düşünüyor.

“PRENS CHARLES BİLMİYORDU”

Daily Mail’in haberine göre, 1986-2006 dönemini kapsayan ve “Jimmy Savile: A British Horror Story” isimli yeni Netflix belgeselinde ortaya çıkan el yazısı mektuplar, prens ve Savile arasında iyi bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Savile’dan 1986 ve 2006 yılları arasında halka açık konuşmalardan aile meselelerine kadar birçok konuda “geleceğin kralı” Prens Charles’a rehberlik etmesi istendi, tüm bunlar Netflix belgeselinde açıklanıyor.

Savile’le iş birliğinin en göze çarpan olaylarından biri, 1989’da kraliyetlerin önemli olaylara nasıl tepki vermesi gerektiğine dair beş sayfalık bir Halkla İlişkiler kılavuzu hazırlanması oldu.



Netflix belgeselinin yönetmeni Rowan Deacon, Prens Charles’ın da diğerleri gibi Savile tarafından “aldatıldığını” söylüyor. Buna göre, Charles ve Kraliyet Ailesi’nin diğer üyeleri, Savile’nin hayırseverliğinin onlarca yıllık çocuk suistimali için bir kılıf olduğunu bilmiyordu.

Deacon, Times’a yaptığı açıklamada, “Mektuplar, Prens Charles’ın Jimmy Savile’a duyduğu güveni gösteriyor. İngiliz halkına hitap etmeye, modernleşmeye çalışıyordu. Ve Jimmy Savile’ı bu işe bir aracı olarak gördü. Geriye dönüp bakıldığında, bu bir felaketti” dedi.

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