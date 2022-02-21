Yok oluyor! Tortum Şelalesi’nin son hali içler acısı…

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, Tortum Şelalesi'nin suyunun kesilmesine tepki gösterdi. Bingöl, doğa harikası şelalenin suyunun kesilmesinin Erzurum turizmine ve doğal yaşama vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi.

Orhan BOZKURT

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Geçtiğimiz aylarda özelleştirme kapsamında 49 yıllığına kullanım hakkı bir firmaya verilen Tortum Hidroelektrik Santrali'nin bakıma alınmasıyla birlikte ortaya tam bir doğa katliamı çıktı.

Şelaleden mahkeme kararı gereği kesintisiz akıtılması gereken saniyede 3 metreküp suyun kesilmesi ile birlikte kuruyan Tortum Çayı’ndaki doğal yaşamda tehlikeye girdi.

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, Tortum Şelalesi’nin suyunun kesilmesine tepki gösterdi. Bingöl, Erzurumlunun bunu hak etmediğini ifade ederek bu kesintiye bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Bingöl, şunları söyledi:

“BİR DOĞA KATLİAMI YAPILIYOR”

“Tortum Şelalesi'nin suyunun kesilmesiyle çölü andıran görüntüler ortaya çıktı. Her yıl binlerce insanın görmek için Erzurum’a geldiği şelalenin doğal yapısını bozdular. Eski fotoğraflar ile yeni fotoğrafları karşılaştırdığımızda nasıl bir doğa katliamının yapıldığını çok daha net görebiliyoruz.

“ŞİRKET SUYU KESEREK SUÇ İŞLİYOR”

Mahkeme kararı bulunmasına rağmen saniyede 3 metre küp su bırakması gereken şirket, Tortum Şelalesi'nin suyunu keserek suç işliyor. Yetkililerin bir an önce buna ‘dur’ demesi gerekiyor. Çözüm bulunmaması halinde Tortum Şelalesi’nin yapısı zaman içinde bozulacaktır. Daha şimdiden şelalenin çevresindeki doğal hayat tehlikeye girmiş durumda. Travertenler dökülmeye başladı. Etkili ve yetkili insanlara sesleniyorum, gelin Tortum Şelalesi’nin gözümüzün önünde kaybolmasına engel olalım. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım.”