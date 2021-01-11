‘Yunuslar avlanılırsa deniz ekosistemi zarar görür’

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, “Yunusun avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttı. Karadeniz’de canlı yaşamının normal düzeye çekilmesi için anormal bir şekilde artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerekmektedir” açıklamasıyla tepki çekti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yunusların balık stoklarının azalmasının suçlusu olduğu ve avlanmaları gerektiği” yönündeki ifadesinin Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından talihsizlik olarak değerlendirildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

“YUNUSLARIN AŞIRI DERECEDE ARTMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

“Binlerce yıldır aynı ortamı paylaşan yunusların hedef gösterilmesi yerine aşırı avlanma, zamansız avlanma ve küçük boyuttaki balıkların avlanmasına son verilsin. Yunuslar yılda bir yavru doğuran memeli hayvanlardır, her sene katlanarak büyüyen bir popülasyonları yoktur. Bu sebeple aşırı derecede artmaları söz konusu değildir.

Yunus türlerinin avlanması 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre yasaktır. Ülkemiz Barcelona, Bern, CITES, ACCOBAMS gibi uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur ve bu anlaşmalara göre yunuslar kesinlikle korunan türlerdir. Karadeniz'de mutur, tırtak, afalina olmak üzere 3 tür yunus yaşamaktadır. Bu yunusların Karadeniz popülasyonları IUCN kırmızı listesinde, mutur ve afalina nesli tehlike altında, tırtak hassas olarak yer almaktadırlar.

Yunusların avlanmasının önünün açılması uluslararası anlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereğince mümkün değildir. Veteriner Hekimlerimiz evcil hayvanlarımız yanında tüm yaban hayvanlarını korumak için çalışmaktadır.

Karadeniz'de yunus popülasyonlarını tehdit eden faktörler; tesadüfi olarak ağa yakalanma, habitat kaybının neden olduğu besin azalması, deniz kirliliği ve salgın hastalık sonucu kitlesel ölümler olarak belirlemektedir. Tesadüfi olarak ağa yakalanma, deniz memelilerinin birçok türü için en önemli insan kaynaklı ölüm nedenidir.

Bunun yanında balık stoklarının izlenmesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Trabzon ve Antalya'da bulunan Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler çalışmalar yürütmektedir ve henüz yunusların balık stokları üstüne azaltıcı bir etkisi olduğuna dair bilimsel bir bulguya rastlanmamıştır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) olarak çevre sağlığını, yaban hayatını, doğal ekosistemlerin korunmasını ve nihayetinde halk sağlığı ile ilgili konuların takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.” (İHA)