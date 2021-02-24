Yunusların gülüşüne aldanmayın, intiharın eşiğindeler

TSSF Çevre Kurulu Başkanı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, tutsak yunuslarla ilgili tartışmalar ve TBMM’de Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler görüşülürken, çağrı yaptı.

Eğlence ya da tedavi adı altında yunus parklarında yaşananları ‘sömürü’ olarak nitelendiren Ceylan, nesli tehlike altında olan türün korunmasına yönelik tedbirlerin artırılmasını, tutsak olanların ise rehabilitasyona alınarak doğal yaşamlarına geri bırakılmasını istedi.

HAMSİ YEMEK ONLARIN DA HAKKI

Türkiye’nin dünyada en çok yunus katliamının yaşandığı ülkelerden biri olduğunu kaydeden Ceylan, “Maalesef dün de İstanbul’da bir yunus tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Keza yine yunuslarla ilgili Karadeniz’de son dönemde çıkan haberler, ‘Yunusları öldürelim, bizim hamsimizi yiyorlar’ şeklinde. Oysaki yunuslar denizde yaşar ve hamsi de onların hakkı. Tabi bunu söyleyen bilim insanları çıkıp da hamsinin bir yaşında eşeysel olgunluğa ulaşacağını, bizim de ondan daha önce onu avlamamamız gerektiğini hatırlatmıyor. Yunuslar doğal ortama aittir” diye konuştu.

RUH HALLERİ BOZULUYOR

Beton kafesler içine alınan yunusların ölü balıklarla beslendiğini anlatan Tahsin Ceylan, “Ruh halleri bozuluyor ve birçoğunun yaşamı intihar ile son buluyor. Her dalıcı su altında yunus görmek ister, su altı fotoğrafçıları ve belgesel yapımcılarının en büyük hayali yunusları görüntülemektir. Bunun için binlerce kilometre gidiyoruz. Doğada özgür doğan yunusları beton duvarların arasına hapsetmeyelim. Bütün dünyada yunus havuzları, yunus parkları gibi eğlence parkları yasaklandı. Ülkemizde de bunların kapatılması lazım. Özgür yunusları beton duvarlar arasına hapsetmeyi doğru bulmuyoruz” diye konuştu. (DHA)