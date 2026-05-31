İyisiyle kötüsüyle yoğun bir Haziran ayı bizi bekliyor! Önce iyiden başlayalım. İyiciller olarak nitelendirilen Jüpiter ve Venüs 9 Haziran’da kavuşum yapacaklar. Etkisi birkaç gün öncesinden itibaren devreye girecek ve birkaç gün sonrasına kadar devam edecek. Şu konularda olumlu gelişmeler beklenir: - Gayrimenkul yatırımı yapmak, ev almak, yer değiştirmek için uygun. - Evlenmek, yuva kurmak, ailece bir arada olmak için uygun. - Gümüş başta olmak üzere altın, bakır gibi bazı metaller değer kazanabilir. 28 Haziran’da Mars’ın İkizler burcuna geçişinin ardından Uranüs ile yakınlaşacağı zamanlar ise hayli türbülanslı olacak. Sert, patlayıcı, kaotik ve isyankar bir enerji akışı devrede olacak ve 4 Temmuz civarında zirveye varacak. Şu konularda stresler beklenebilir: - İletişim, ulaşım, taşımacılık, hava yolları, uçaklar - Nükleer silahlar, dronelar, hava saldırıları - Politik çalkantılar, istikrarsızlıklar - Ekonomik türbülanslar Jüpiter’in Aslan burcuna giriş yapacağı 30 Haziran sonrasında yöneticilerle ilgili konularda çok daha baskın, politik açıdan çok daha aktif bir sürece giriyor olacağız. Bunu daha sonraki bir yazımda açarak anlatacağım. 15 Haziran SÜPER yeniayı Capella, Phact gibi hızlı hareket etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, bilgi paylaşımlarını temsil eden bir yıldızla kavuşuyor olması, entelektüel bakımdan çok güzel fırsatlara açık olunacağını gösteriyor. 30 Haziran dolunayının Ay tarafı acımasız ve sert bir enerji akışını ifade eden Facies yıldızına denk düşüyor. Büyük ekonomik çalkantılar olabilir, işten çıkarılmalar artabilir. Dolunayın Güneş tarafı ise Mirzam ve Alhena yıldızlarıyla kavuşuyor. Dolayısıyla, söylenecek sözler ve alınacak misyonlar bu dönemde çok önemli olacak. Ardından, politik anlamda unutmayacağımız TEMMUZ ve AĞUSTOS aylarına gireceğiz. Önümüzdeki haftalarda yazılarımda yer vereceğim ÇOK ÖNEMLİ konu başlıkları yer alacak! TAŞLAR YERİNDEN OYNADI Mutlak Butlan’dan itibaren ülkemizde taşlar yerinden oynadı ve oynamaya da devam ediyor. Tam da Uranüs ile hizalanmadan sonra, hatta 24 Mayıs için bahsettiğimiz önemli Uranüs-Sedna kavuşumunun kesinleştiği gün ülkemizde siyasi anlamda bir “kara leke” olarak görülebilecek olaylar yaşadık. Televizyonda olayları büyük bir üzüntü ve endişe seyrederken gözlerim doldu. Detayına girmeyeceğim, ama zaten görüntüler fazla söze gerek bırakmıyordu. 21 Mayıs Perşembe akşamından başlayan ve 24 Mayıs Pazar günü zirve noktasına varan gelişmeler karşısında çoğumuz adeta “ŞOK” olmuştuk. ŞOK ŞOK ŞOK DEMİŞTİK! SÖZCÜ Televizyonu’nda, Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu Gökyüzü Sohbetleri programında, iki hafta önceki yayında 21 Haziran’da Güneş’in İkizler burcuna geçişi ve Uranüs-Sedna ile dizilimi için beklenmedik durum ve yön değişikliklerini, şok edici gelişmeleri beraberinde getirebilir demiştik. Hakikaten de böyle günlerden geçtik. MAVİAY Mayıs ayının ikinci dolunayı 31 Mayıs’ta gerçekleşiyor. Bir ay içerisinde iki tane dolunay olursa, bu “mavi ay” olarak tanımlanıyor. Ama tabii dolunayda Ay’ın mavi olarak gözükeceği anlamına gelmiyor. EKSTREM GELİŞMELERE HAZIR OLUN! 31 Mayıs’taki dolunay esnasında Ay maksimum güney deklinasyonda olacak. İlaveten Merkür ve Venüs de ekstrem deklinasyonda olacaklar. Tüm bunlar ekstrem olayların ufukta olacağının göstergeleri. İç politikada çalkantılı günler yaşıyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz... BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER ORTAYA ÇIKABİLİR! Dolunaylar bir şeylerin görünür olmasıyla alakalıdır. Yay burcundaki dolunaylar bunun uluslararası alanda da olabileceğini düşündürürken, Türkiye astroloji haritasının 6.evini ve 12.evini aydınlatacak bu dolunay, ülkemizle ilgili, iç ve dış politikayla bağlantılı olarak bilmediğimiz bazı şeylerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Özetle: sırlar ortaya dökülmek üzere... CHP ASTROLOJİ HARİTASI CHP astroloji haritası stresli etkiler almaya devam ediyor. Haziran ayı ortasında daha da artmaya başlayacak bu stresli etkiler 6-7 Haziran hafta sonunda sokak hareketlerini tetikleyebilir. 15 Haziran’daki yeniay partideki çalkantıyı iyice tetikleyebilir. 20-21 Haziran tarihlerinde de hareketlilik, agresyon iç içe olacak gibi gözüküyor. Mutlak Butlan ile ilgili konular uzayacak ve Haziran ayında belirleyici bir noktaya varamayacak gibi gözüküyor. ÖZGÜR ÖZEL Bugün gerçekleşecek dolunay Özel’in haritasındaki Ay derecesine yakın derecede olacak. Dolayısıyla duygusal açıdan çok gergin ve taşkın bir enerji içerisinde olacak muhtemelen. Hukuki konular açısından hayli stresli ve riskli bir Haziran onu bekliyor. Özellikle Haziran ayı başları riskli gözüküyor. Ama bu süreçte lider pozisyonu tutan bazı kişilerden kendisine yönelik destek mesajları gelebilir. Haziran ayı sonlarında alacağı destekler artıyor olacak. KEMAL KILIÇDAROĞLU Bugünkü Yay dolunayı esnasında Merkür karşıtlığı alıyor. Toplumda şaşkınlık etkisi yaratacak bazı önemli açıklamaları olabilir. Karşıt görüşler ve eleştirilerle dolu bir Haziran ayı onu bekliyor. 15 Haziran’daki yeniay sonrasında kendisine karşı yükselen muhalif seslere daha açık bir dönemde olacak. TÜRKİYE-YUNANİSTAN 31 Mayıs dolunayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haritasındaki Mars derecesini tetikliyor. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi askeri konular, savunmayla ilgili konular vurgu kazanmaya başlarken, Erdoğan, dışa dönük daha net tavırlar ortaya koyabilir. Keskin kararlar alabilir. Dolunay Türkiye astroloji haritasının ikincil ilerletme haritasındaki Mars ve Jüpiter derecelerini tetikleyecek. Dolayısıyla ülke olarak savunma ve hak arama konularında daha aktif olacağımız günler çok yakın gözüküyor. Zira transit Jüpiter de ülkemiz astroloji haritasının 1.evinden geçiyor, kuruluş haritamızdaki pozisyonunu olumlu etkiliyor. Tüm bunlar uluslararası alanda hak, hukuk arayışları ve gücünü ifade etmek açısından uygun bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor. ABD ABD, bayramda da İran’a saldırılarına devam etti. Orta doğuda gerginlik devam ediyor. Bir yandan Hürmüz boğazının açılacağından, ateşkes ya da anlaşma olasılığından bahsederken, diğer taraftan İran’ı vurmaya devam ediyor. Transit Jüpiter ve Venüs’ün Yengeç burcunda yakın ilerlediği günlerdeyiz ve ABD haritasında da bu iki gezegen yakın yerleşimde ve Yengeç burcundalar. Bu da ABD’nin ekonomik anlamda çözüm üretmek için barışa yatkın bir tavır sergileyeceğini düşündürüyor. Öte yandan, Yay dolunayı, ABD astroloji haritasının Yükselen/Alçalan eksenine ve Uranüs derecesine yakın denk düşüyor. Bu hayli stresli bir durum esnasında. Zira halk ile ilgili, güvenlik ve düşmanlık konularıyla ilgili streslere işaret eder bir görünümdür. Uranüs nükleerle, uçaklarla, uçan cisimlerle alakalıdır. İç veya dış menşeli bazı tehdit eder durumlara işaret edebilir. Öte yandan dolunay son günlerde artan “uzaylılar” konusunda bazı gelişmeleri, açıklamaları da beraberinde getirebilir. İRAN İran, ABD’nin yaptığı saldırılara misilleme yapacağını söylüyor, intikam yeminleri ediyor. İranlı yetkililerin ifadelerinden Hürmüz boğazının açılmasını istedikleri anlaşılıyor. Zaten ekonomik anlamda çökmüş durumdalar, boğazın açılması işlerine gelecektir. Ama bunu taviz vermeden yapmak istiyorlar. Yay dolunayı İran astroloji haritasının Ay derecesini tetikliyor. Dolayısıyla halk ve güvenlik konularında streslere işaret ediyor. Halk hareketlerini de tetikleyebilir bu dolunay. Öte yandan, transit Satürn’ün haritalarının Güneş derecesini baskılıyor olması, üzerlerinde büyük bir baskı oluşmakta olduğunu, Hürmüz’ün kapalı olmasından dolayı oluşan sıkışmışlığı, ablukayı ifade ettiği gibi, sert etkilerin de devrede olacağını gösteriyor. Baskılayıcı Satürn transiti daha uzun bir müddet İran haritasını etkilemeye devam edecek. ANLAŞMA İHTİMALİ VAR MI? Evet var. İyiciller olarak tanımlanan Jüpiter ve Venüs’ün Yengeç burcunda birlikte ilerlediği günlerdeyiz ve buna bağlı olarak olumlu yönde gelişmeler de beklenebilir. Bu ikilinin kavuşumu 9 Haziran’da kesinleşiyor. Yengeç burcu denizlerle alakalı olduğu için en azından Hürmüz’ün açılması yönünde olumlu gelişmeler beklenebilir. Ateşkesin uzaması, insani ihtiyaçların giderilmesi gibi faktörler Yengeç burcu kapsamındadır ve iyicillerin destekleyici etkilerinin devrede olacağı günlerde bu bakımdan olumlu gelişmeler beklenebilir. İSRAİL-LÜBNAN Ne zaman ABD ile İran arasında bir anlaşma ihtimali doğsa ortalığı karıştıracak işler ve saldırılar yapan İsrail, Beyrut’a saldırmaya devam ediyor. Son saldırılarda birçok çocuk ve kadın hayatını kaybetti. İsrail astroloji haritasına bakılırsa, yönetim sert, şiddet yanlısı ve iddialı hareketlerine ve bölgede genişleme politikasına devam edecek. Mars’ın sert etkilerinin devreye gireceği yaz aylarında daha da etkin olma ve yayılma peşinde olacaklar. ABD-İran arasında anlaşma veya ateşkes yakınlaştığında, sertleşerek bozmaya çalışacaklar. RUSYA-UKRAYNA Geçtiğimiz haftanın yazısında da belirttiğimiz gibi 31 Mayıs’ta Yay burcunda gerçekleşecek dolunay derecesi Rusya astroloji haritasının Mars derecesini tetikliyor ve giderek daha da etkili olarak tetiklemeye başlayacak. Haliyle sert gelişmeler ve daha kızgın hareketler kapıda diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde İran bölgesinden ziyade, dikkatler Rusya’ya dönebilir! Bugünkü dolunayın Mars/Meridyen hattı Avrupa üzerine iz düşüyor, o bölgede tansiyonu yükseltebilir, çatışmacı enerjiler, askeri konuları ön plana çıkartabilir. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 1 Haziran Pazartesi günü birtakım sonlanma haberleri, birtakım şeylerin bitmekte olduğunun haberleri devrede olacak. Mantıklı ve rasyonel olmaktan duygusal ve sübjektif olma haline dönüşüyoruz. Konuşurken daha empatik ve dikkatli bir iletişim kurabileceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. 2 Haziran Salı günü birtakım şeylerin sınırlarını belirlemek isteyebiliriz. Sabah saatlerinde, iletişimde bazı sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar veya uzlaşmazlıklar devrede olabilir. Öğle saatlerinde de yine hayal kırıklıklarına, yanılgılara açık bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısında ise olgun ve aklı başında, tecrübeli kişilerle bir araya gelmekten avantaj sağlayabiliriz. 3 Haziran Çarşamba gününe başlarken bazı engellerle, gecikmelerle karşılaşma ihtimalimiz devrede. Önemli iş ve girişimleri biraz daha sabahın ilerleyen saatlerine alabiliriz. Merkür’ün Ay Düğümleriyle uyumlu açıları devrede olduğundan, en azından iletişim içerisinde kalmak, iş birliği yaratma gayretleri olumlu gelişmelere sebep verebilir. 4 Haziran Perşembe günü sosyal konular ön plana çıkıyor. Yaratıcı fikirlerimizle dikkat çekeceğimiz bu zaman diliminde, sıra dışı fikirlerimizi paylaşalım, rutin dışına çıkalım, farklılık yaratalım, ilişkilerimizi de yenilenme yaratalım. Uzlaşma yaratabileceğimiz bir gündeyiz. 5 Haziran Cuma günü olgun, aklı başında konuşmalar yapmak, önemli kararlar almak için uygun bir zaman diliminde olacağız. Günün ilerleyen saatlerinde ilişkiler açısından da çok verimli bir zaman diliminde olacağız. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için en azından akşam ve gece saatlerini tercih edilebiliriz. 6 Haziran Cumartesi günü sosyalleşmek, entelektüel ve zihinsel çalışmalar açısından kullanılabilir. Büyük kararlar alıp bunların devamlılığını sağlamak açısından ise uygun bir günde değiliz. Bir şeyler boşlukta ve kararsız kalabilir. 7 Haziran Pazar gününe biraz türbülanslı başlıyoruz. Duygusal anlamda istikrarı sağlamak zor olacak. Öğle saatlerinde kadersel iş birliklerine açık olacağız. Günün ikinci yarısında iletişim açısından daha rahat ilerleyebiliriz.