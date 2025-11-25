Olağanüstü bir maç, her saniyesiyle canını dişine takan bir hoca ve o hocayı mahçup etmemek için son ana kadar savaşan bir takım. Bu inat maç kaybetsen de senin başını öne eğdirmez. Puan kaybını da nişane gibi taşırsın bu inatla. Trabzonspor Başakşehir deplasmanında inadının ekmeğini yedi.

Şunu unutmayın; çok daha iyi kadrolar görmüş sezonların takımı bile kırılırdı dün. Psikolojisinden galip çıkamazdı bu gel gitlerin. O yüzden hep söylüyorum… Tekke’nin başardığı en büyük olay bu inançlı takımı yaratma işidir.

Geçen sene ilk deplasman galibiyetini 27. hafta alan takım Fatih Tekke ile 8 haftadır maç kaybetmiyor. Yere göğe sığdırılmayan lider Galatasaray ile sadece 4 puan fark var ama birileri hala bu takıma burun kıvırıyor.

Haklı çıkmak için,Tekke gibi sıfırdan gerçek bir takım yaratmayı başarmış bir hocayı linçlemek için 8 maçtır pusuda bekleyenler her hafta hayal kırıklığı içinde. Artık saygı duymanın zamanı değil mi?

Trabzon’a dün gelen Onana’nın frikikte gelip maçı kazanmak için verdiği savaşı hatırlayın. Bu sezonun özeti o andır. Ruhen birbirine bağlı takımları yenmek kolay olmuyor işte.

Fatih Tekke’nin Muçi’den maç kazandıran adam yaratma işini de konuşalım. Beşiktaş’ın tel tel döküldüğü, tabela yapacak adam aradığı sezonda Muçi’yi oradan çekip Trabzon’a ilaç yapan kim?

Tüm linçlemelere rağmen Muçi günün sonunda 3 puanı getiren adam oluyorsa herkes Tekke’den özür dilesin.