İlk yarı 0-0 bitti. Zaten oynanan oyun da aynen skor gibiydi. Başakşehir kontrollü oynadı, Galatasaray daha da kontrollü oynadı ve beraberlik geldi.

İkinci yarı bir 15 dakika Galatasaray gaza bastı ve 2-0'ı yakaladı. Bu arada Başakşehir’in 10 kişi kalması da skora tesir etti. Bence ikinci sarı kart yanlıştı. Aynı olayın hemen hemen benzerini ikinci yarı Sallai yaptı, onda kart yok. Ekranı ikiye bölün, iki görüntüyü yan yana getirin ne demek istediğim anlaşılır.

Yalnız şu var: Galatasaray biraz futbol oynayıp, biraz da tempo yaptığı zaman Türkiye'de her takımı yenecek gözüküyor.

Aslında dün akılları oynayacakları Liverpool maçındaydı. Haklılardı da. Bu maçı kaç kişi seyreder Türkiye'den başka, o maçı kaç kişi izleyecek? Futbolcular için vitrin maçı. O maçı düşünmeleri çok doğru ve haklılar.

Zaten 2-0'dan sonra vakit geçirmeye oynadılar. Başakşehir de

onları fazla zorlamadı. Hakem çok rahat maç idare etti. Bence o ikinci sarı kart ağırdı.

Bir de dünkü maçta bir olay yaşandı. Kaleci Uğurcan, hakem aut vermesine rağmen pozisyonun korner olduğunu söyledi ve Başakşehir korner attı. Ben Başakşehirli futbolcuların yerinde olsaydım o korneri rakibe verirdim. Yapılan jeste jestle karşılık verirdim.