CHP LİDERİ, SARAÇHANE’DE 1 HAFTA SÜREN MİTİNGLERİ ANLATTI

Saraçhane’ye eşyalarımı alıp geldim. Bu kanepede 7 gecedir yatıyorum. Kayyum saldırısını halk katılımıyla püskürttük.

İlk gün gelen 150 bin kişi beşinci gün gelen 1.5 milyon kişiden değerliydi. Çünkü o ilk 150 bin korku bariyerlerini kırdı.

Saraçhane mitinglerinin son gününde, Bozdoğan Kemeri’ne yan yana TOMA’lar dizilmiş. Namluları İBB’ye çevrili. Önlerine polis, kalkanlarıyla siper olmuş. Sanki ‘kale içi muharebesi’ birazdan patlayacak.

Miting alanını dolduran, ay-yıldız bayraklı kırmızılı kalabalığın yarısı 25 yaş altı gençler. Pankartlardaki ortak talep “Adalet ve demokrasi...”

Gençlerle konuşuyorum. Z kuşağı deniyor ya, gerçekten çok farklılar.

Milliyetçi ama ülkücü değiller. Muhafazakâr ama ümmetçi değiller. Devrimci ama sosyalist değiller. Demokrat ama uzlaşmacı değiller.

Hepsi Atatürkçü. Bir bakıyorsun bir anda bir grup hazır ola geçmiş milli marşı okuyor. Ayağa kalkıyoruz. Çok geçmiyor, bu kez başka bir grup milli marşı söylemeye başlıyor.

Çoğu ‘Kürt açılımına’ sıcak bakmıyor. Ümit Özdağ ve Muharrem İnce’ye övgü var. Ama sonuçta herkes Ekrem İmamoğlu’cu.

Bu açıdan CHP, sağdan sola tüm muhalefetin çatısı sesi olmuş.

CHP lideri Özgür Özel, kitleleri sırtladığının bilincinde otobüsün üzerinden yüzbinlere sesleniyor.

“Bu meydan boşalana kadar buradayım. Çocukların kılına bir şey gelmesin. Yettiniz artık” diye bağırırken alkış tufanı kopuyor. “Gaz sıkarsanız yarın 500 bin kişi için çağrı yapacağım” diyor, gene alkış kıyamet.

Sözü tutuklanan gençlere ve Berkay Gezgin’e getiriyor. “Her şey çok güzel olacak” melodisiyle kalabalık zıplamaya başlıyor.

“Cezaevlerini gençlerle doldurdunuz” derken bu kez Selda Bağcan’dan geliyor şarkı.

Mitingden sonra Zonguldak’ın “cesur yürek” milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ı gördüm. O an gözaltına alınan 3 gençle ilgili hukuki süreci takip ediyor, bilgi veriyordu. Kısa sohbetimizde, CHP’den 80 milletvekilinin miting alanında görevli olduğunu, biber gazı olasılığına karşı gençlerle birlikte sahada olmaya devam edeceklerini söyledi ve hızla ayrıldı.

Gece eve giderken kafamda hâlâ miting alanını inleten Duman’ın şarkısı dönüyordu:

“Elleri havada, kufi kafada, şeker ezer aynada, aynı ayran gibi temiz, kafası leziz, yürüyo’lar saraya, saraya...”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mitingden sonra 23.30 gibi İBB binasında geçici olarak kullandığı ofiste buluştuk. Sabah 7.30’da Silivri mesaisiyle başlayan ve Saraçhane mitingiyle sonlanan temposuna rağmen oldukça dinçti.

Söze tam da gençlere yönelik şiddet ve tutuklamalardan girdi.

Özgür Özel: Hani çeşitli darbeler var ya, askeri darbe, post modern darbe. Daha önce de söylemiştim: Bir sonraki cumhurbaşkanına; bir sonraki iktidara darbe girişimi, darbe mekaniği çalışıyor... Ve onun sonucunda da 19 Mart günü bir darbe girişimi oldu. Ama gördüğümüz kadarıyla başarısız bir darbe girişimi oldu. Çünkü karşısında hiç hesaba katmadığı çok kalabalık halk kitlesini buldu, ilk gün çağırdığımızda 150 bin kişi geldi ki kritik önemdeydi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTELİLER

- Neden?

O 150 bin kişi, beşinci gün gelen 1.5 milyon kişiden değerliydi. Çünkü o ilk 150 bin; korku bariyerlerini kırdı. Çünkü o 150 bin kişi, herhangi bir yere ulaşımı sağlanmış, izni alınmış araması olan güvenlik içindeki bir mitinge, bir gösteriye gitmiyordu. O 150 bin kişi, İstanbul Valiliği 5 gün boyunca her türlü toplanmayı, gösteriyi, protesto mitingini yasaklamışken geldi. Hatta cumartesi günü Ekrem Bey’in ön seçim aday adaylığı tanıtımı için İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapacağı kapalı salon toplantısını bile yasaklamışken gece 20.30’da meydana aktı. Saraçhane’ye tüm köprüler kaldırılmış yollar kesilmiş, ulaşım yok, metro yok. Hiçbir şey yokken 150 bin kişi geldi ve aslında en büyük bariyer o gece yıkıldı.

- Başka etkenler de var mıydı?

Tabii, o gün İstanbul Üniversitesi’ndeki 1500 öğrencinin önlerindeki bariyeri yıkıp geçmeleri buraya gelmeleri de önemliydi. Yine Vatan Emniyet’in önünde toplanmış bir kalabalığın onlarla birleşmesi önemliydi ve o ilk geceki kalabalıktan sonra kalabalıklar artarak devam etmeye başladı. Bugün 7’nci mitingi bitirdik. Yine hatırı sayılır bir kalabalık vardı. Pazar günkü rekor katılım değildi ama önemli bir katılım vardı.

NEDEN BU ODADA YATIP KALKIYORUM?

CHP lideri Özgür Özel geçici çalışma ofisinden gizli bölmeyle geçilen 15 metrekarelik çekyatlı yatak odasını da gösterdi.

Her darbe sembol mekanı hedef alır



- Evet bugüne gelirsek...

Ben ilk günden sonra bu odaya geldim. Bu gördüğünüz odadaki genel sekreter tutukluydu. Odasının arkasında bir çekyat kanepe var. O kanepede 7 gecedir yatıyorum hiç çıkmadım. Niye? Yapılan işi iyi tespit etmek lazım. Bu bir darbe girişimiydi. Burası bir sembol. İstanbul’un iradesine karşı yapılıyor. Her darbe bir sembol mekanı hedef alır. Genelde bu meclis binalarıdır ya da monarşiyle yönetiliyorsa kraliyet saraylarıdır.

- Eşyalarınızı da mı aldınız?

Evet, Saraçhane’ye eşyalarımı alarak geldim, yerleştim. Burada kendime bir yatak buldum ve buradan çıkmadım bir hafta boyunca. Ve bir hafta, her akşam 8.30’da aynı mitingleri tekrar ettik. Çünkü buraya kayyum atamaya çalışıyorlardı. Bu kayyum saldırısını çok ciddi halk katılımıyla püskürttük. Ekrem Başkan yerine bir belediye başkan vekili seçerek, burayı atanmışa değil seçilmişe bırakarak, gönül rahatlığıyla ayrılacağız.

28 milyon imza toplayıp ön seçime zorlayacağız

- Sonraki yol haritanız?

Biraz önce meydanda oylama yaptık, yüzde 80 oyla Maltepe’de büyük bir miting yapmaya karar verdik. Genelde eylemler bu yakada olduğu için, Anadolu yakasından gelemeyenlerin de bir özlemi var. Devamında da hep beraber bayramda resmi bir bayramlaşmaya katılmayacağız. Zaten MHP ile AKP “Bu bayramda biz CHP’yle bayramlaşmayacağız” demişti. Bize bunları yapan AKP ile bayramlaşmayacağız. Bütün muhalefet, 16 muhalefet partisi, burada Saraçhane’de bayramlaştık. Bayramda Anadolu’ya açılıyoruz. 81 ilde, 973 ilçede, köylerde, mahallelerde, beldelerde, vatandaşımızla bayramlaşacağız.

- Başka bir planınız var mı?

Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması ve bir an önce ön seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacağız. Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı belirleyen 15 milyon kişi ve 1 milyon 750 bin üyemiz bu sefer de devasa imza kampanyası için bayramla birlikte start alacak. Hedefi Türkiye’deki son seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy kadar (yazarın notu; 27.73 milyon) imza toplanması. Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra da büyükşehirler; Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa’da büyük mitinglerle devam edeceğiz.

Yapılan FETÖ’cülerin yöntemleri ile aynı!

İftiralar atıyorlar, gizli tanıklar, yalancı şahitler kullanıyorlar. Olmayan delili ilişkilendiriyorlar veya tuhaf bağlantılar kurarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. MASAK raporu gibi, FETÖ’cüler de o zamanlar sahte bilirkişi raporları, sahte deliller üretiyordu. Yani FETÖ’cüler firarda ama yöntemleri ve fikirleri sarayda. Kimi Ankara’daki sarayda, kimi buradaki adalet sarayında.

CHP’ye kayyum riski!

Şimdi bize karşı kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kongre kararı aldık. 6 Nisan’da yapacağız. Çankaya ilçe seçim kurulu da bunu kabul etti. Şu an normal takvim işliyor. Kurultayımızı yapacağız ama buna rağmen kayyum atarlarsa da kayyum da onu yapmak zorunda, başka bir çaresi yok.

- Kayyum, kurultay sürecini geciktiremez mi?

Öyle bir şey yok... Çünkü kurultay en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde yapılmak zorunda birincisi bu. İkincisi kararlar geriye doğru işletilemez. Kayyum, geriye doğru karar alamaz. Ben dahi 6 Nisan kurultayını iptal edemem. Çünkü bu istifa gibi. Karar alındığı an sonuç doğuran bir müessese. Gelen geriye dönük işlem yapamayacağı için bugün nasıl mevcut genel başkan kurultayı iptal edemezse gelecek kayyum da iptal edemez.

Araç boykotu yaparız

Tüketici boykotunda önemli olan sonuç almak. Mesela Demirören AVM adını değiştirdi. Bu, kitlelerin gücü. Şimdi NTV, CNNTürk, TV100 mitingleri canlı yayınlamaya falan başladı. Kitlelerin baskısı olunca sonuç alınıyor. Mesela Habertürk, NTV tam boykotun sınırındalar. Dikkatle takip ediyoruz. Bu gruplardan biri araba satışı yapıyorsa; yazı yazarız ve hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye, onların sattığı markaları bir daha satın almaz.

Ekrem Başkan hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız

- Bu saatten sonra üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi gündeme gelebilir mi? Kadın aday örneğin?

Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu’nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak. Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız.

Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1.5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle hamilelerin, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz. Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka bir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır.

Meydanlarda öne çıkan Dilek İmamoğlu güçlü duruşundan bir şey kaybetmemişti.

Fotoğraf: Ali Macit

DİLEK İMAMOĞLU: Ülke sorunlarını dert edinirim ama bizim evin siyasetçisi Ekrem’dir

- Size ve ailenize yönelik ahlaksız söylemler oldu. En çok hangi kesime kızgınsınız?

Ben hukuksuzluklara ve adaletsizliklere kızgınım. Gençlerin gelecek kaygısı duymalarına, insanların kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissedememelerine kızgınım. Ama yaşadığımız bu zor günlerde tüm toplumla ülkemiz için kenetlenmiş olmak bana cesaret ve umut veriyor. Biz her zaman sevgi dilini kullanacağız, iyiliği büyüteceğiz ve ülkemizi adil, eşit, demokratik yarınlara taşıyacağız.

- Lider eşlerinden kadın dayanışmasını görüyor musunuz?

Kadınlar bu süreçlerde nasıl dayanışma içinde olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bir eş, bir anne olarak bugün yaşadıklarımı, hissettiklerimi en çok kadınlar anlıyor ve derinden hissediyor. Buna eminim.

Bu süreçte ülkemiz için mücadele veren herkes benim ve ailemin en yakını oldu. Tüm toplumun dayanışmasını derinden hissediyoruz. Günlerdir yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz.

- Siyaseti size yakıştırıyorlar!

HAPİSTE DE ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Ben her zaman ülkesinin sorunlarını kendine dert edinen biriyim. Her zaman ülkemin sorunları için çözümler üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam edeceğim. Bizim evin siyasetçisi Ekrem’dir ve o yürüdüğü bu yola tutkuyla bağlıdır. Biz de ailesi olarak her zaman onun yanında olacağız.

- Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiniz, nasıldı?

Hepimizden iyiydi. Son derece sağlıklı ve pozitifti. Kendi düzenini Silivri’deki hücresinde de kurmuş. Odasında yatağı, plastik masası, kalemi, kağıdı, adeta rutininden hiçbir şey kaybetmemişçesine sürekli çalışıyor, üretiyor.