Ligin en değerli 20 oyuncusu listesinde ligin en çok puan toplayan üçüncü takımından tek bir oyuncu bile yok. Tuhaf geldi değil mi?

Çok doğal çünkü ligin 3 büyüğü şampiyon olabilmek için deli gibi para harcarken Trabzonspor başka bir şey yapmak zorunda kaldı.

Proje şuydu; gayrimenkul işine giremediği ve transfer bütçesi yaratamadığı için rakibin 1 futbolcuya verdiği parayla 5-6 oyuncu almak, tamamı potansiyelli genç olan bu isimleri bir süre cilalayıp satmak.

Trabzonspor’un derdi, buradan elde edilecek gelirle borçları kapatmak ve daha üst düzey transferlerle yeniden yarışır bir takım yaratmaktı.

Ama hesapta olmayan bir sürpriz ortaya çıktı. Kurulan takım, kaptanın en güçlü rakibine satılmasına rağmen 19 hafta sonunda tam 41 puan topladı. Bu olağandışı durumu hala idrak edemeyenler var.

Ligin en genç kadrosuyla puan olarak ligin zirvesine kafa tutulan dönemde takımın en dinamik parçalarını elden çıkartma düşüncesi kimin aklından geçiyorsa onlar bu olağandışı durumun farkında değiller.

‘‘Bu takım zaten şampiyon olamayacak’’ gerçekçiliğini Trabzon gibi hayalleriyle yaşayan bir şehrin yüzüne neden bu kadar vuruyorsunuz?

Bu zamanlama haksızlık değil mi?

Fatih Tekke’nin elinde şu an bir futbolcu Fatih Tekke olsa yarışırken onu Galatasaray’a vermeye razı olur muydu? Hiç sanmıyorum.

İdare edenlere sormak lazım; 6 ay sonra Trabzonspor hedeflendiği gibi Avrupa görse ki çok yüksek ihtimal görecek. Şu an gelen tekliflerden daha düşük bir şey gelme ihtimali var mı? İmkansız.

Ekonomik durum 6 ayı kurtaramayacak seviyedeyse toptan kapatalım kulübü.

Sezon sonu bir Oulai, bir Felipe, bir Pina daha bulma garantin var mı? Paraya karşı emeğin savaşının verildiği yerde bu çocukları bulup getirenlerin emeğine niye yazık ediyorsunuz.

Bir soluklanın, sezon sonunu bir görelim. Nedir bu acele? Evin vergi borcunu ödemek için buzdolabını mı satalım?

Kasımpaşa maçında tribünlerin halini gördünüz değil mi? Kalabalık nereye biriktiyse oraya gitmek zorunda kaldı futbolcular maç sonu kutlamasına.

İnanan takımın stadı böyle mi olur? Eski Trabzon şu hafta bu puanda yarışta olsa oturmaya koltuk bulamazdınız! İnancı kıran söylemlere son verilmeli. Gerçekleri herkes biliyor ama siz o gerçekliğin içinden bir ışık gösterip sonra fenerin pillerini çıkaramazsınız.