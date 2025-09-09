İyi ki doğdun CHP.

İstanbul işgal altındaydı, şehrin sokaklarında, İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikalı, Yunan, Cezayirli, Faslı, Hintli, hatta Japon askerleri devriye geziyordu, Boğaz’da öyle üç beş değil, tam 78 tane işgal zırhlısı vardı.
Çanakkale geçilmez’di ama, mermi sıkmadan teslim edilmişti, Çanakkale Boğazı işgal altındaydı, şehitliklerimize dışkılıyorlardı.
Trakya işgal altındaydı.
Antep, Maraş, Urfa işgal altındaydı.
Adana işgal altındaydı.
Kars, Iğdır, Ardahan işgal altındaydı.
Antalya, Mersin, Hatay işgal altındaydı.
Akbabalar gibi üşüşmüşlerdi, topraklarımızın bir tarafında Pontus devleti kurmaya çalışıyorlardı, bir tarafında Ermenistan kurmaya çalışıyorlardı, bir tarafında Kürdistan kurmaya çalışıyorlardı.
İzmir işgal edildi, bardağı taşıran damlaydı, Troya Savaşı’ndan üç bin yıl sonra Anadolu topraklarına Yunan askeri çıkmıştı, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasıydı.
Manisa işgal altındaydı, Manisa’yı bir başka şevkle istila ediyorlardı, adeta fethediyorlardı. Çünkü... Fatih Sultan Mehmet’in şehzade olarak Manisa’da yetiştirildiğini, İstanbul’u fethetmek için, Ayasofya’yı fethetmek için Manisa’dan yola çıktığını asla unutmuyorlardı.
Hatta, Akhisar’ı işgal eden Yunan albayı, yerli Rumlardan özellikle bembeyaz bir at istemişti, İstasyon Caddesi’ne Fatih’in İstanbul’a girdiği gibi girmişti.
Alaşehir’e de aynı dini duygularla girmişlerdi, Alaşehir’in üzerine kurulu olduğu Philadelphia antik kentinin İncil’de adı geçiyordu, hristiyanlığın Anadolu’daki ilk yedi kilisesinden biriydi, Bizans’ın en önemli dinsel merkezlerinden biriydi, Alaşehir’i işgal ederken kendilerini adeta ayinde hissediyorlardı.
Aydın işgal altındaydı, ilk toplu katliam Aydın’da yaşandı, Kızılcaköy’de insanları camiye topladılar, ateşe verdiler. 106 kişi diri diri yanarak can verdi, hatta aylar sonra Uluslararası Soruşturma Heyeti tarafından fotoğraflanacaktı, pencerelerin demirlerine yapışmış çocuk elleri vardı.
10 yaşında kız çocuklarımızın ırzına geçiyorlardı. İki yaşındaki bebelerimizi süngülerin ucuna takıp, sokak sokak gezdiriyorlardı. Bebelerimizi emzirmesinler diye, yeni doğum yapmış annelerimizin meme uçlarını kesiyorlardı. Yaşadıkları yüzünden aklını yitiren kadınlarımız vardı. Yaşadıkları yüzünden canına kıyan kızlarımız vardı. Vahşet tarifsizdi. Mezarlıkları bile tahrip ediyorlardı. Ölülerimizi bile, ölülerimizin kemiklerini bile bu topraklardan kazımak istiyorlardı. İzmir Bergama’da 200’den fazla insanımızı devasa çukura doldurup, makineli tüfekle tarayıp, cenazelerine benzin döküp yakmışlardı. Aydın Söke’de 57 insanımızı kuyuya üst üste atarak öldürmüşlerdi. Onbinlerce böyle belgeli/fotoğraflı örnek var. Kuran’ı Kerimleri parçalıyor, sayfa sayfa hela çukurlarına atıyorlardı, insanlarımız o sayfaları çıkarıyor, yıkıyor, ağlaya ağlaya toprağa gömüyordu.
İşgal ordusunun bu kadar gaddar davranmasının, böylesine dehşet saçmasının sebebi, Türk nefreti değildi, stratejik bir karardı, halkı göçe zorluyorlardı, bölgeyi insansızlaştırıyorlardı, Türk kimliğinen arındırıp, Türk’ten boşalan bölgeye Rum nüfus taşıyarak, demografiyi değiştireceklerdi.
İngiltere başbakanı Lloyd George’da Çanakkale’den kaynaklanan kuyruk acısı vardı, Türk kavramından kişisel olarak nefret ediyordu, “Türk kültürünün kurulduğu her yerde refah ve kültür seviyesinin düştüğü kesindir” diyordu, “Türk yönetiminin geri çekildiği her yerde refah ve kültür seviyesi artmıştır, Türkler fethettiği her yeri yıkmıştır” diyordu, emperyalizm bize işte böyle bakıyordu, sarayın biat ettiği zihniyet buydu.
ABD alkışlıyordu, The New York Times gazetesinin manşetlerinde mesela, havayi fişekler patlıyordu, “500 yıldan beri katliam ve yağmadan başka bir şey yapmayan Türklerin dünya tarihindeki sayfaları kapanmak üzere” diye yazıyorlardı.
İzmir’in işgal edildiği gün... İstanbul’da, insanın ruhunu daraltan kasvetli bir hava vardı, yağmur tükürür gibi çiseliyordu. 465 yıl sonra esir düşen İstanbul’un ıslak sokaklarında, fetih gururuyla devriye gezen işgal askerlerinin postal sesinden başka yankı yoktu. Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı, gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu. Altı kişiydiler. Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar. Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar, hayat onları hep mecbur bırakmıştı, bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun günyüzü görmemişlerdi, Çanakkale’den Trablus’a, Yemen’den Sina’ya, Balkanlar’dan Kafhaslar’a vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı, ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı... Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı, adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı, ulusun kader anıydı, söylenecek ne varsa söylenmişti, söz bitmişti, o çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı, “vakit tamam” dedi, “umutsuz olmayacağız, uçurumun kenarındayız, bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar, son bir cüret belki kurtarabilir, Anadolu’ya geçiyoruz!”
Ertesi sabah, Galata rıhtımından motora bindi, Kız Kulesi açığında demirli olan Bandırma gemisi’ne geldi, güvertede bir sigara yaktı, İstanbul’a son kez dalgııın dalgın baktı, kamarasına girdi.
19 Mayıs 1919... Samsun’a çıktı. Şehir güvenli değildi, İngiliz kaynıyordu, altı gün orada kaldı, karargahını Havza’ya taşıma
kararı aldı.
Arkadaşlarıyla birlikte ahı gitmiş vahı kalmış hurda bir Benz otomobile bindi, anca bunu bulabilmişlerdi, yola çıktı. Asfalt yoktu, tarladan bozma toprak yol, sağanak yağmurdan iyice balçık haline gelmişti, bata çıka gidiyorlardı. Arka koltukta değil, önde, şoförün yanında oturuyordu. Harap otomobil yarım saat bile devam edemedi, tık diye arıza yaptı, kaldı.
İnip beklemekten başka çare yoktu. Yaşlı şoför motoru tamir etmeye çalışırken, yol kenarında bir ağaç altına çekilip, işi sabırla oluruna bırakacaklardı.
Ama işte bu davranış biçimi asla O’na göre değildi.
Oturup beklemek karakterine aykırıydı.
Arkadaşlarına baktı, yürüyebilir misiniz dedi. Soru sormamıştı aslında... Cevap vermelerini beklemeden, döndü, yürümeye başladı. Mecburen peşine takıldılar. Bir saat kadar uzakta Karageçmiş Köyü vardı. Orada konaklayacaklardı. Geceyi atlatacaklar, sonra tekrar Havza’ya doğru yola çıkacaklardı.
Kafalarında geleceğe dair milyon tane endişeyle sessiz sessiz giderlerken, Mustafa Kemal mırıldanmaya başladı, “dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar!”
“Siz de söyleyin” diye seslendi, “yorgunluğunuzu alır, güç verir” dedi, hep birlikte söylediler, “bu gök, deniz nerede var, nerede bu dağlar taşlar, bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar!”
Havza’da Mesudiye Oteli’ne yerleşti. İzmir’in işgalini protesto etmek için cuma namazından sonra miting düzenlenmesini, İzmir’de şehit düşenler için mevlüt okutulmasını istedi. Tellallar halka duyurdu.
Gel gör ki, şeker yoktu.
Helva karılamadı.
Mustafa Kemal zekâsı devreye girdi, çok anlamlı bir formül buldu... Mevlütte helva yerine “İzmir’in çekirdeksiz kuru üzümü” dağıtıldı.
9 Eylül’ün meyvesini tee 19 Mayıs’ta yediler.
Özgürlüğe inancın meyvesi, zafere inancın müjdecisiydi.
Aylar, yıllar, kanlar, canlar akıp geçti.
9 Eylül 1922.
Minarelerden ezan sesi yükseliyordu.
Mustafa Kemal Belkahve’deydi, incir ağacının gölgesinde, İzmir’i seyrediyordu. İşgal edildiği gün, bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün, o ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran, dünyada bu özelliğe sahip tek şehir... İzmir’i seyrediyordu.
Nif’te kendisi için hazırlanan bağevine gitti. Tek kat, taş, penceresiz, buram buram Ege kokan bağeviydi. Köylü kadınlar karşıladı, elini öpmek istediler, izin vermedi, yere kapaklandılar, sarılıp dizlerinden öpmeye çalışıyorlardı, tek tek zorla kaldırdı yerden hepsini, ağlıyorlardı.
Yorgundu… Yemek getirdiler, yemedi, sigara çıkardı, yanında oturan İsmet paşaya döndü, “biliyor musun İsmet” dedi, “bir rüya görmüş gibiyim.”
Karabasanla başlayan, 3 yıl 3 ay 22 gün süren, mucizeyle biten bir rüya... Çiçekler açıyordu İzmir’in dağlarında.
Ve, tam olarak bir yıl sonra.
9 Eylül 1923.
Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu.
Evet... Küllerinden doğan efsanevi anka kuşu misali, vatan kurtarıldı, Lozan’da memleketin tapusu alındı, Cumhuriyet ilan etmek üzere, tarihi bizzat Mustafa Kemal tarafından özellikle seçildi, İzmir’in kurtuluşunun yıldönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu.
9 Eylül’den 9 Eylül’e...
Vatanın kurtuluşu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğumgünü oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi, işte bu yüzden sadece bir siyasi partiden ibaret değildir, devleti, vatanı, toprağı, evi barkı işgal edilmiş, elinde bir avuç çekirdeksiz kuru üzümünden başka hiçbir şeyi kalmamış onurlu bir milletin, ta kendisidir.
Altı ok dediğin, tabela veya rozet değildir, Kuvayı Milliye ruhunun, Mustafa Kemal’in askerlerinin, elde kalan son bir avuç çekirdeksiz kuru üzümle neler yapabildiğinin, anıtıdır.
(Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, guguk kuşu yumurtalarıyla, kiralık kalemlerle, kahraman pozlarına bürünen saray kuklalarıyla, iftiralarla, linçlerle boğuşmamızın sebebi bu... “Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” diyen Atatürk’ün emaneti gereği, gözümüzden sakınmamızın sebebi bu… Bugün canım İzmirimdeki fener alayında, rahmetle, minnetle, şükranla, bir avuç çekirdeksiz kuru üzüm yiyerek yürüyecek olmamın sebebi de, bu.)
Vatanını teslim etmeyenlerin partisi o.
Partisini teslim alabilir misin!
İyi ki doğdun CHP.
İyi ki varsın.
Sıkıntılara karamsarlıklara inat, “ilebelet” mutlu ve umutlu yıllar.