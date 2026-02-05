Türkiye'de ara transfer döneminin kapanmasına 40 saatten az bir zaman kaldı.

Puan tablosuna baktığımda hedefi olan takımlar içerisinde en az transferi yapan ekip Trabzonspor.

Bu tablo bana net oyuncu eksiği su götürmez bir gerçek olan Trabzonspor'un hedeflerinde ciddi bir sapma olduğunu gösteriyor.

Neler olacağını anlatayım...

En kötü ihtimalle hala 1 kanat oyuncusu ve 1 alternatif savunma oyuncusu ihtiyacı olan Trabzonspor'da kabak Fatih Tekke'nin başına patlayacak. Yorgun düşecek çünkü.

Camiaya açıklama yapmaktan, hata yapan oyuncusunu korumaktan, her hafta yeni bir şey üretmekten, kendi hatalarından, 42 puan toplayan motivasyonu kaybetmekten ve en önemlisi yalnız bırakılmaktan yorulacak.

Çünkü borcu yapan 'maliyetçiler' şimdi onun işini kolaylaştıracak transferlerden kaçıyor. Bunun adına da 'ekonomi dizaynı' diyorlar.

Trabzon'da en çok mesai neye harcanıyor şu günlerde biliyor musunuz? Ertuğrul Doğan'ı anlamaya...

Başkan Ertuğrul Doğan'ı anlamasını bekliyorlar herkesten. Ekonomiyi düzeltiyor 'biraz anlayış' diyorlar.



Haklılar. Trabzonspor ilk defa borcu eritmeye bu kadar yakın. Ama kaçırdıkları bir nokta var. Onu da ben söyleyeyim; Trabzonspor bu sene Avrupa'ya gidemezse borç kapatma işini ancak rüyasında görür. Bu kadar açık ve net.

Türkiye Ligi'nde borç kapatacak bir gelir yok. Hele camia-stat-taraftar potansiyeli olarak senin hiç yok.

UEFA gelirini alamazsan işin bitecek. Bulduğun oyunculara Galatasaray ve Fenerbahçe dışında kimse beklediğin paraları vermeyecek. Gösteremeyeceksin çünkü.

Sen bu kadronun kalitesinin üzerine koymak yerine aşağıya çekecek hamleler yaparsan baş aşağıya gider bu takım. Arkandaki Göztepe ve Beşiktaş'ın transferde yaptıklarına bakıyor musun hiç?

Ya da kendi fikstürüne bakıyor musun hiç? Hangi maçların geliyor?



Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep maçları kapıda! Bir kaç hafta sonra Göztepe ve Beşiktaş'ın arkasında olursa Trabzonspor kimse şaşırmasın.

Herkes Fatih Tekke'nin nefesinin yetmediğinden filan bahsedecek. Kulübenin nefesine bakmayacak kimse. Ya da rakibin kulübesine dönüp bakmayacak.

Ligin 16. haftasında oynanan Beşiktaş maçından bu tarihe kadar tamamı eksik ve alternatifsiz olan bu kadro için yapılan 2 hamle sadece stoper Chibuike ve kenar beki Lovik. Umut Nayir de bedava alternatif işi sadece.

Karlsbakk transferi yattı, Renato'yu Galatasaray kaptı. Tecrübeli orta saha transferi yapamadın.

13 Ocak'ta kurulan transfer masasından tam bir fiyasko çıktı. Taraftar o masadan çok umutluydu. Bu kış dönemi Trabzonspor'un tarihinde geçirdiği en kötü transfer dönemi olabilir. Planlamanın bu kadar aciz kaldığı bir dönem hatırlamıyorum.

Yusuf Sarı'ya razı oldu taraftar, kimse senden Kante beklemiyor.