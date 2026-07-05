İlişkiler gezegeni Venüs’ün 9 Temmuz akşamı Başak burcuna geçişinin ardından, Başak ve Balık burçlarında seyrine devam eden Ay Düğümleriyle dizilimi devrede olacak. Bu açılar, ilişkilerin kaderini belirleyecek bazı gelişmelere işaret etmekte. Ayrıca Güneş ve Satürn arasındaki dik açının etkili olacağı hafta genelinde, otorite ve güç çekişmelerinin yanı sıra, yönetici figürleri arasındaki ilişkilerin de zor ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Jüpiter ve Plüton arasındaki karşıt açı bu haftadan itibaren kuvvetleniyor. Hukuki konularda, devam eden davalarla ilgili stresleri körükleyebilir. Uluslararası ilişkilerin de kaderini belirleyecek bir haftaya giriyoruz.

NEYE DİKKAT ETMELİ?

Özel veya sosyal ilişkilerin ya da iş ilişkilerinin daha iyi yürüyebilmesi ve selameti açısından, karşımızdakilere yönelik eleştirilerimizin dozunu iyi ayarlamamız yerinde olur. Gereksiz ve yıpratıcı eleştiriler, ilişkimizi zora sokabilir. Hoşnutsuzluğu ve memnuniyetsizliği sürekli olarak ifade etmek, ilişkilerin dengesini bozabilir. Merkür’ün de Yengeç burcunda gerilediği günlerdeyiz ve yanlış anlaşılmalara, alınganlıklara adeta davetiye çıkarabilir.

UZLAŞMAK KOLAY OLMAYACAK

Astrolojide otorite figürlerinin genel temsilcisi olan Güneş ve Satürn’ün dik açıda ilerleyeceği önümüzdeki hafta boyunca işler pek de rahat akmayacak gibi gözüküyor. Önemli toplantılarda, görüşmelerde bazı engellenmeler, yavaşlatıcı veya gecikmeye sebep olan durumlar devrede olabilir. Kişisel bağlamda da önem verdiğimiz kişiler, amir, müdür, patron pozisyonunda bulunan kişilerle görüşmeler yapmak, talep ve başvuruda bulunmak açısından da zorlu bir atmosfere işaret ediyor.

Bu bağlamda, stresin belirginleşeceği

6 Temmuz ve 7 Temmuz tarihleri özellikle dikkat çekiyor. Engellemeler, blokajlar, reddetmeye ya da baskılamaya yönelik girişimler de bu açının getirilerindendir. Böylesi dönemlerde toplumca tanınan veya idari pozisyonda bulunun kişiler için göz altına alınma, tutuklanma gibi gelişmeler veya yasaklanmaya yönelik uygulamalar da görülebilir.

9-11 TEMMUZ ARASINA DİKKAT!

Başak burcuna 9 Temmuz’da geçecek Venüs’ün Ay Düğümleriyle hizalanması 10 Temmuz’da olacak. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki günler özellikle dikkat çekiyor. 11 Temmuz tarihi de çok önemli, zira o gün İkizler burcunda seyredecek Ay, bu hizalanmayı tetikleyecek. Sözlerimize dikkat etmez, düşünmeden konuşursak, stresi büyütebiliriz. İlişkilerimizin dengesini bozabiliriz. Bu birkaç günlük süreçte finansal konularda çalkantılı bir piyasa ile karşılaşmamız da olasıdır. Ay’ın Jüpiter ve Plüton arasındaki karşıt açıyı tetikleyecek olması, hukuki konularda, süregelen dava ve duruşmalarda hayli stresli bir atmosfere işaret ediyor.

ÜSTESİNDEN NASIL GELEBİLİRİZ?

Venüs’ün bu zorlu dizilimde yer almasına mukabil, şifa ve sağaltım ile ilişkilendirilen Kiron’dan olumlu açı alması, yaşadığımız stresler dolayısıyla açılan yaraları sarma fırsatı da veriyor. Burada en önemli çözüm yolu olaylar karşısında sakin ve dingin kalmak, hızlı tepki vermemek ağırdan almak, eskilerin tabiriyle kulağının üzerine yatmak, aceleyle söylenen şeyleri duymazdan gelmek veya üzerine gitmemek olabilir. 10 Temmuz’dan başlayarak bu olumlu açı devreye giriyor ve en zor anları atlatmamız için destek veriyor.

KAFA, YÜZ BÖLGENİZİ KOLLAYIN!

Neptün gerilemesi 7 Temmuz’da 4 derece Koç burcunda başlayacak ve 13 Aralık’ta 1 derece Koç burcunda sona erecek. 26 Temmuz’da Koç burcunda Satürn de gerilemeye başlayacak ve bu gerileme 11 Aralık’a kadar sürecek. Dolayısıyla, bu aradaki zaman diliminde Koç burcuyla temsil edilen vücut bölgeleri olan kafa ve yüz bölgesiyle ilgili alanlarda sağlık sorunlarına dikkat etmek gerekecek. Büyük operasyonlar, tedaviler yapılacaksa, kafa, gözler, yüzler bu bölgeyle ilgili çok iyi görüşler alınmasında fayda var. Bazı şeyler netleşmeyebilir, bazen tıbbi alanda aldığımız kararlar net olmayabilir, farklı görüşler olabilir. Yani birden fazla kişiden görüş almak isabetli olacak.

ALTIN ve GÜMÜŞ

Jüpiter’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, astrologların gözü altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Normal şartlarda yükseliş beklenir. Paralel olarak gümüşte de yükseliş beklenir. Bu bağlamda Temmuz ayının ikinci yarısı, özellikle sonları yükseliş ihtimalini kuvvetlendirir. Ama tabii son derece spekülatif bir piyasa varken ve manipülasyon devam ederken bu konuda tahmin yürütmek kolay değil. Halen spekülasyonlara çok açık bir dönemdeyiz ve manipüle edip fiyatları biraz daha aşağı çekilmesi ihtimalini göz ardı edemeyiz. Zira Jüpiter-Plüton karşıtlığının etkileri devrede ve bu açı para konusunda manipülasyonu ifade eder. Ayrıca finansal anlamda büyük bir dönüşüm sürecine de dikkat çeker. Altına dayalı sisteme geçişin sinyallerini alabileceğimiz bir süreçteyiz. Bu bağlamda Ağustos yı dikkat çekmektedir. Burada yazdıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir ve sadece genel bir değerlendirmedir. Uranüs ve Plüton arasındaki olumlu açının etkili olduğu, teknolojide ve sanayide kullanılan metaller açısından da yükseliş olasılığının arttığı bir süreçteyiz. Bu bağlamda Bakır da dikkat çekebilir.

TÜRKİYE

Ülkemizin astroloji haritasının 12.evinden Mars transiti aldığımız bir dönemdeyiz. 12.ev gizli düşmanlıklarla, arka planda dönen işlerle, ayak kaydırma operasyonlarıyla alakalıdır. Ülke olarak, perde arkası oyunlara ve gizlice provokasyon yaratmak isteyen odaklara karşı uyanık olmamız gereken bir süreçteyiz. 2 Temmuz’dan itibaren tetiklenen bu süreçte, 6 civarında daha da dikkatli olmakta fayda var. 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde akışı yavaşlatıcı, geciktirici veya engelleyici unsurlar veya sorunlar devreye girebilir. 11 Temmuz civarında da yine sert ve patlayıcı bir enerjiyi ifade eden bu stresli kavuşum tetiklenecek. Transit Jüpiter ve Plüton’un ülkemiz astroloji haritasının Güneş derecesini tetiklemesi, yönetici figürleri üzerinde oluşacak baskının da bir göstergesi. Hukuki konular açısından stresli bir haftaya giriyoruz. Para piyasalarına da olumsuz yansıması görülebilir. Bu bağlamda, 9-11 Temmuz tarihleri arasına dikkat çekmiştik.

ASTROMETEOROLOJİ

Geçtiğimiz haftanın yazısında belirttiğimiz gibi, Mars ve Uranüs’ün İkizler burcundaki kavuşumunun etkilerini deneyimlediğimiz günlerdeyiz. Elektrikli bir atmosfer, sert rüzgarlar ve fırtınalar, ani bastıran yağışlar, aşırı hava olayları gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Tedbirli olmakta fayda var. Etkili güneş aktivitesi ve jeomanyetik fırtınalar da hava olaylarını tetikleyebilir.

İLETİŞİM SORUNLARI

Mars ve Uranüs’ün İkizler burcu gibi iletişimle alakalı bir burçtaki kavuşumu iletişimde ani ortaya çıkabilecek sorunları, kesintileri beraberinde getirebilir. Güç ünitesi kesintileri, internet kesintileri, navigasyon sorunları görülebilir. Güneşte ardı ardına fırtınalar gerçekleşti ve devam ediyor. Bunların bazıları jeomanyetik fırtınaya da sebep oldu ve Amerika gibi kuzey ülkelerini etkiledi, önümüzdeki günlerde başka yerlerde de kesintileri tetikleyebilir.

GÜNEŞMERKEZLİ BAKIŞ

Dönemsel Güneşmerkezli gezegen dizilimleri bize, önümüzdeki günlerde etkili güneş aktivitesinin devam edebileceğini ve bizi etkileyebileceğini gösteriyor. 5 Temmuz’da Venüs-Jüpiter ve Plüton arasındaki 90 ve 180 derecelik açılar güneşten kaynaklanacak türbülanslı uzay havasının etkili olacağını gösteriyor. Mars da bu dizilime dahil esasında ve Temmuz’un ilerleyen günlerinde önemli toplumsal olayların, doğa olaylarının işaretçisi olabilir. Sismik aktivitede artış ihtimali öne çıkıyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

6 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde iletişim daha rahat akıyor, ama Merkür’ün geri harekette olduğunu dikkate almak gerekiyor. Günün büyük çoğunluğunda Ay boşlukta (açısız) ilerliyor, dolayısıyla gün genelinde belirsizlik hakim olacak. Aynı zamanda

Güneş ve Satürn arasındaki dik açının etkili olduğu gün genelinde otorite ve güç çekişmelerine açık bir zaman diliminde olacağız. Otorite figürlerini de zor zamanlar bekliyor, kendimizi ifade etmekte de zorlanabiliriz. Önemli, etkili pozisyondaki kişilere başvuruda bulunmak açısından da uygun bir zaman diliminde olmayacağız. Akşam saatlerinden itibaren güzel bir genişleme alanı yakalayabiliriz.

7 Temmuz Salı sabah saatlerinde hayli aktif ve dinamik bir zaman diliminde olacağız. Kendimizi daha güçlü ve etkin ifade edebiliriz. İdealler gezegeni Neptün bugün 4 derece Koç burcundan geri hareketine başlıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik ideallerimizi, cesaret isteyen girişimlerimizi gözden geçirme zamanlarında olacağız. Akşam saatlerinde engellenmeler, gecikmeler de devrede olacak. Bu zorlu zaman diliminde, sert etkilere açık olabiliriz. Özellikle ekonomiyle ilgili konular açısından yine dikkatli olmak gereken ve otorite figürleriyle ilgili streslerin çok artabileceği bir gündeyiz.

8 Temmuz Çarşamba gününün ilk yarısında iletişim hayli stresli akıyor. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz, uzlaşma yakalayamayabiliriz. Hesap kitap işlerinde, alışverişlerde, ticari konularda dikkatli olmak gereken bir zaman dilimindeyiz. Günün ikinci yarısındaysa olaylar daha rahat akabilir, ilişkiler açısından daha verimli bir zaman dilimindeyiz. Kişisel bakım, alışverişlerle ilgili konular için günün bu ikinci yarısını kullanabiliriz ya da yatırımlar yapabiliriz.

9 Temmuz Perşembe sabah saatlerinde dönüşümcü, zorlu, stresli bir açı devrede giriyor. İlişkiler gezegeni Venüs, saat 20:22’de Başak burcuna geçiyor. Dolayısıyla ilişkilerde daha ince eleyip sık dokuyacağımız bir zaman dilimine de girmiş oluyoruz. İlişkilerde dengeyi yakalamak ve huzurlu kalmak istiyorsak, gereksiz eleştirilerden ya da memnuniyetsizliğimizi ifade eden cümlelerden uzak kalmalıyız.

10 Temmuz Cuma sabah saatlerinde Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açı etkili. Dolayısıyla güne daha dengeli başlıyoruz. İlişkiler, sosyalleşmek ve iş konuları açısından verimli bir zaman dilimindeyiz. Venüs ve Kiron arasındaki uyumlu üçgen açının etkili olacağı sabahın ilerleyen saatlerinde kişisel bakım, alışverişler, şifa ile ilgili konular, parasal konular açısından da yine verimli bir zaman dilimi devam ediyor olacak. Öğle saatlerine doğru olan zaman dilimindeyse ilişkilerde biraz daha zorlu etkiler devreye giriyor farkında olalım. Finansal konular açısından da günün özellikle bu öğleye

doğru olan zaman diliminde dikkatli olalım, kayıp vermemek açısından farkında olalım. Günün ikinci yarısında iletişimi daha iyi kullanabiliriz. Ticari konularda, Merkür gerilemesine dikkat ederek, daha iyi işler yapabiliriz, ama yine de finansal konular açısından dikkatli olmak gereken bir zaman dilimindeyiz.

11 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde beklenmedik plan ve yön değişikliklerine açık olabiliriz. Bugün içerisinde özellikle yeni ve yaratıcı fikirlerin avantaj sağlayacağı bir zaman dilimindeyiz. Sabahın ilerleyen saatleri sosyalleşmek, toplum için bir şeyler yapmak açısından da gayet verimli gözüküyor. Buna mukabil, günün ikinci yarısında sert ve agresif bir enerji devreye giriyor. Sakarlıklara, kazalara dikkat ve dilimize mukayyet olmamız çok çok önemli. Özellikle seyahatlerde, trafik içerisinde agresyondan uzak durmalı ve dikkatli olmalı.

12 Temmuz Pazar günü yakınlarımızla da olsa bir yerlere gitmek, geziler düzenlemek, eğitimlerle ilgili konularda girişimler yapmak ya da bilgi paylaşımları yapmak açısından güzel bir zaman diliminde olacağız. Ama ertesi günün sabah saatlerine kadar Ay boşlukta olacak, farkında olalım. Yani, büyük ve riskli işler almamak gerekir ya da birtakım şeylerin boşlukta ve kararsız kalacağının farkında olmalı.