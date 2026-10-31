Derbiyi kaybetmiş olmanın verdiği mutsuzluk gri bir hava oluşturmuştu maç içinde. Baskılı oyun ve rakibi bunaltma görememiştik ev sahibinde. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları kontrataklarla yakalamıştı. Maça iyi başlayamayan ve kalesinde tehlikeler meydana getirecek top kayıpları yapan Guendouzi, tam devre biterken Fenerbahçe’nin golünü attı.

Göztepe, yıllardır izlediğimiz klasik beşli savunması ve zaman zaman yaptığı presle sonuç almak istedi ama son vuruşu kaliteli yapacak oyuncu eksikliği onlar adına dezavantaj olmuştu. Kerem, yakaladığı fırsatlarda bir türlü istediklerini yapamıyor. Stres yaşadığı bir gerçek. Tribünlerden gelen homurdanmalar, onu moral olarak olumsuz etkilemiş durumda.

Dün akşam sahada elinden geleni yapan yine İrfan Can Kahveci’ydi. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe orta alanıyla forvetleri arasındaki koordinasyon kaybolmaya başlamıştı. Fenerbahçe’de gol umutları kanat ortaları ve bireysel hamlelere kalmıştı bu yüzden. Ortada hiçbir şey yokken Guendouzi’nin gelen topa geriye doğru dokunuşu ve ardından Skriniar’ın inanılmaz ağır kalması sonucu Armstrong, Göztepe’ye beraberliği getirdi.

Göztepe bu golle büyük moral kazanmıştı. Henrique, Skriniar’a rağmen kornerden gelen topa kafayı çok iyi vurdu. Maçta 1-0’dan geri gelen Göztepe, takım oyununun karşılığını alıyordu. Son bölümlerde şuursuz bir baskı vardı ama sonuç yoktu. Fenerbahçe’ye sistemini hemen oturtacak ve takıma oyun disiplinini getirebilecek bir teknik adam gerekiyor. Yoksa bu takım sonu bilinmeyen bir yere gider.