Her derbinin kendine ait özel anları vardır. Beklemediğiniz isimler bazen taraftarlarına gol sevinçleri yaşatır. Dün akşamki maçın hikayesinde bir stoper ve bir sol bekin attığı goller hikaye edilecek önce. Skriniar ve Rıdvan’ın karşılıklı golleri ile devre 1-1 kapanmıştı. Gol, hatalardan doğar çoğunlukla. Taçtan derbide gol yemek Nübel’e nasip oldu. Tabii ki Agbadou gibi İngiltere’de oynamış ve son Dünya Kupası’nda forma giymiş deneyimli bir oyuncunun ikramıydı gol anı. Trossard’ın ayağının dışıyla attığı nefis pasta Skriniar, Rıdvan’ı unutunca beraberlik gelmişti. Oyundaki karşılıklı mücadele ligde şu ana kadar oynanan bütün maçlardan daha yüksekti. İlk devrede görünen, teknik direktörlerin oyuncularını maça çok iyi hazırladığıydı. Beşiktaş’ta Cerny, Fenerbahçe’de İrfan Can ilk devre bekleneni verememişti. Orkun dün akşam etkili paslarını uzun süre bir türlü devreye sokamadı. Olaitan ise bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile oyuna uzun süre damga vurdu. Orkun’a attığı mükemmel pas ve onun Vlahovic düşüncesi ikinci golü getirmişti Beşiktaş’a. Trossard’ın oyun aklı ve takımı yönetmesi üst düzeydi. İkinci devre oyuna hükmeden Beşiktaş, hak ettiği galibiyeti Kadıköy deplasmanında aldı.