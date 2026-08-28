Sevgili okurlarım, bu memlekette neler olup bittiğinin acaba farkında mıyız? Bundan sonra olacakları acaba tahmin edebiliyor muyuz? Sanırım bu iki soruya olumlu yanıt vereceklerin sayısı fazla değildir. Bildiğini iddia edenler ise sağdan soldan duyduklarını referans gösterip ‘Ben neler olacağını biliyorum’ diyorlar! Oysa hiç kimse bilmiyor. İşin ilginç yanı, bizim memlekette her konuyu bildiğini iddia eden biz ‘gazeteciler’ de pek bilmiyoruz! Bazen arkadaşlarla bir araya gelip lafladığımızda bu gerçek hemen ortaya çıkıyor. Birimizin A dediğine öteki arkadaşlar B deyince tartışmalar başlıyor ve bu işin kazananı çoğu zaman olmuyor... Bunun nedeni ise çok basit! Çünkü 25 yıldan beri bu memleketi yöneten iktidar partisi de bilmiyor! Almışlar yanlarına MHP’yi, bazı önemli konuların yönetilmesini Devlet Bahçeli’ye bırakmışlar. Dolayısıyla onlar seyirci, biz gazeteciler de öyleyiz. Türkiye Cumhuriyeti meçhuller içerisinde yuvarlanıp giderken bu rezillikleri ortadan yok edecek herhangi bir güç yok. ★★★ Beyefendi ‘dünya lideri’ ya!.. Attıkça atıyor tuttukça tutuyor. Zannediyor ki terörsüz Türkiye günün birinde oluşacak. Keşke oluşsa ve bizler de milletçe alkış tutsak ama kazın ayağı pek öyle değil. İktidar şimdi işin en ucundan başladı ve bunun gerçekleşmesi için iki önemli koşul öne sürdü: İlki, örgüt kendini feshedecek! İkincisi ise örgüt elindeki silahları devlete teslim edecek! İlkinden başlayalım. Örgüt kendini feshetse ne olur etmese ne olur! Bu işin yöneticisi olan birtakım tipler iki günde bir ‘Biz kendimizi zaten feshettik’ diye bağırıp çağırıyorlar. Son örnek, örgütün Suriye’deki temsilcisi olan Mazlum Abdi isimli şahıs iki gün önce aynı lafları söyledi. Bunlar hikayedir, masaldır. Bu açıdan hiçbir şeyin değişmediğini kısa süre sonra zaten hepimiz göreceğiz. ★★★ İkinci ve çok daha önemlisi, ‘örgüt silahları bırakıp devlete teslim edecek’ tantanasıdır. Neyi bırakacak, hangi silahları nasıl ve nerede bırakacak gibi soruların yanıtı henüz ortada yok. Anımsayın, bunlar bir süre önce Kuzey Irak’ta, Süleymaniye’de bir tiyatro oynadılar. Dağdaki mağaralardan inen 100 kadar kadınlı erkekli terörist tek sıra halinde, içinde ateş yanan bir çöp bidonunun yanına geldiler ve ellerindeki göstermelik silahları ateşe atıp sözüm ona yaktılar. Üzerlerinde üniformaları vardı! Erkekler saç sakal tıraşı olmuştu. Bakımlı genç ve güzel kadınlar ise adeta kuaförden çıkmış gibiydi! Peki ama bu tiyatro niçin sergilenmişti?.. Çünkü PKK silah bırakıyordu! Nitekim o günden bu yana bir tek tabanca bile bırakmadılar. Biz bu ucuz numarayı elbette yemedik. ★★★ Şimdi top artık Apo’da... O ne isteyecek, hangi haklara sahip kılınacak, ne zaman ve nasıl tahliye edilecek, bunların yanıtlarını şu anda Apo biliyor ama bizler ne yazık ki bilmiyoruz. Belki bu sürecin bir numaralı organizatörü olan Devlet Bahçeli de biliyor olabilir. Dahası var... Bu terörsüz Türkiye sürecinde hapishanelerden binlerce terörist tahliye edilecek. Piyango kaç kişiye vuracak falan, onun da kararını Bay Bahçeli verecek. Versin de görelim bakalım! ★★★ Türkiye cezaevlerinde şu anda tutuklu ve hükümlü olarak yatanların sayısı 450 bin dolaylarında. Ama oralarda binlerce, belki on binlerce masum insan da yatıyor. Hele bazıları var ki, 15 Temmuz darbe girişiminden müebbet hapis almışlar. Erler, uzman çavuşlar, askeri öğrenciler, kursiyerler. Onlar içeride ömür boyu yatarken PKK’lılar topluca bırakılacak... Ve işte o zaman memlekette çok büyük olaylar çıkmasına bu iktidar yol vermiş olur... Kocaelispor-Amedspor’un Pazar günkü maçınta çıkan olaylar belki de bunun ilk göstergeleri. Heey Recep Tayyip, heey Devlet Bahçeli... Biraz dikkatli olun, aksi takdirde doğacak fırtına önce sizi götürecektir. Bu gibi işlerin şakası yoktur. Sonra pişman olursunuz ama iş işten geçmiş olur.