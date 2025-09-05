“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olaylar büyük bir hızla gelişti ve size yeni bir mektup yazmak zorunda kaldım.

Biliyorsunuz, ben bu köşede arada sırada birilerine mektup yazarım. Bugün sıra sizde!

Kemal Bey, CHP’nin 13 yıl boyunca genel başkanı olarak görev yaptınız. Sonunda, günün birinde, yapılan son kurultayda bu unvanı kaptırdınız ve genel başkanlığı Özgür Özel’e devretmek zorunda kaldınız.

O günden beri sesiniz soluğunuz pek çıkmıyor.

Arada sırada zorunlu kaldıkça bazı açıklamalar yapmakla yetiniyorsunuz ama bunlar pek yeterli olmuyor.

★★★

Özgür Özel genel başkan olduktan sonra ne yapar, başarılı olur mu soruları CHP’li olsun veya olmasın milyonlarca insanımızın aklındaydı.

Zaman bize gösterdi, başarılı olduğunu gördük.

Partiyi genel merkez binasından çıkardı ve araziye girdi. Son aylarda memleketin dört bir yanında düzenlediği 52 miting müthişti. Uyanan kitleler o mitinglere aktı.

Ancak siz de biliyorsunuz, iktidarın bütün amacı CHP’yi yargı sopasını kullanarak bile olsa ele geçirmekti... Ve Türkiye’de ne yazık ki bu tezgâh kuruldu.

Üzülerek söylüyorum, sizin partideki ekibiniz bu işin başını çekti.

★★★

Tayyipgiller İstanbul Büyükşehir’i kaybedince nasıl hazımsızlık sergilediyse, ekibiniz de aynı şeyi yaptı. Amaç yargıya şikayet dilekçeleri verip başta İstanbul olmak üzere il kongrelerinin iptal edilmesini sağlamaktı.

Bu olayın ilk sonucu birkaç gün önce patladı ve İstanbul il kongresi tek hakimden oluşan bir asliye hukuk mahkemesi tarafından iptal edildi...

Ve sizin has adamınız olan Gürsel Tekin CHP’nin İstanbul il başkanı olarak atandı! Böyle olacağını siz önceden biliyordunuz.

Bu nasıl iştir Kemal Bey?

Peki ama bütün bu gariplikler sergilenirken siz ne yapıyordunuz, niçin ağzınızı açıp da konuşmadınız?

Ama iş bu kadarla bitmiyor, dahası da var...

Mahkemeye bu doğrultuda karar alınsın diye başvurup dava açanların tamamı da sizin adamınızdı.

★★★

İktidara yürüyen partinizin üzerinde bu oyunlar oynanırken, CHP’nin önü yargı kararlarıyla kesilmek istenirken büyük bir sessizliğe gömüldünüz.

Gürsel Tekin’in kayyumluğa jet hızıyla atanacağını kendisiyle birlikte Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve o kararı veren mahkemenin hakimi gibi siz de biliyordunuz.

Mahkeme bu kararı adli tatilin bittiği günün hemen ertesinde, yani bir gün sonra aldı.

Sakın ola ki hiç kimseye “Ben bu göreve Gürsel Tekin’in atanacağını bilmiyordum” demeyin, mahcup olursunuz.

Biliyordunuz beyefendi, biliyor ve umuyordunuz...

Gözünüz aydın, umudunuz şimdilik gerçekleşti! Size yakıştı mı?

★★★

15 Eylül günü Ankara’da bir duruşma daha olacak. Bu kez karar CHP kurultayının iptali konusunda verilecek.

O konunun davacıları da partideki sizin adamlarınız...

Sayın Kemal Bey, yaklaşık 13 yıl boyunca, (2010-2023 arasında) CHP genel başkanlığı görevinde bulundunuz.

Bazen olumlu işler yaptınız, bazen de doğal olarak hata ve eksikleriniz oldu. Bunlar gayet normaldir, her siyasetçi zaman zaman övülür veya eleştirilir.

Çok merak ediyorum, partideki adamlarınızın yarattığı şu son olaylar size yakıştı mı? Yakında belki parti binalarına polis girecek ve yargı kararını gerekçe gösterecek ve kayyum atanan Gürsel Tekin’i masasına oturtacak.

★★★

Kemal Bey, yarattığınız şu tablo her şeyden önce CHP’ye zarar veriyor. Varsayalım “Sizin ekip” bu süreçte başarı elde etti. Sonucunda siz yine genel başkan olacaksınız.

Mektubuma son verirken size birkaç soru daha sorayım bari!..

Genel Başkanlığınız döneminde bir tek seçim bile kazanamadınız. Yeniden genel başkan olursanız halka ne gibi inandırıcı vaatlerde bulunacaksınız?

CHP’yi uzun yıllar sonra birinci parti yapan Özgür Özel’in koltuğuna hangi başarılarınız ve ilkelerinizle oturacaksınız?

Son cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yüzde bir bile oyu olmayan partilere CHP kontenjanından 31 milletvekili armağan ettiniz. Sonra bunlar birer ikişer AKP’ye tüydü. Pişmanlık duyuyor musunuz?

Son sorum Kemal Bey, yarattığınız şu inanılmaz ‘yargı olayının’ aslında partinize değil de AKP’ye hizmet olduğunun farkında mısınız?

İktidar medyası nasıl oldu da şimdi size övgüler yağdırma yarışına girdi?

“Bay Kemal” idiniz şimdi “Sayın Kılıçdaroğlu” oldunuz.

Umarım günün birinde ortaya çıkıp konuşur ve birtakım sorulara yanıt verme zahmetine katlanırsınız.

En derin saygılarımla, en derin kaygılarımla efendim.

Sıradan vatandaş Emin.”