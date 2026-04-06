Ezeli rakibin önceki gün yenilmiş, kendi evindesin ve bu maça daha hırslı ve motivasyonu yüksek başlaman gerekiyor. Maçın hemen başında Nene golü atabilse taraftarı da iyice arkasına alacaktı Fenerbahçe. Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yaparak hücuma çıkmayı planlamıştı. Oh ile golü de bulabilirdi Ederson’un kurtarışı olmasa. Oyun durgun ve heyecansız sürdü uzun süre. Can sıkıcı bir derbi izliyorduk ilk yarıda. Milli Takım’ın önemli iki ismi İsmail ve Kerem yedek kulübesinde tamamladılar ilk yarıyı. Herhalde fizik olarak yorgun oldukları için Tedesco onları tercih etmedi.

Asensio’nun sakatlanıp çıkması Fenerbahçe için önemli kayıp olmuştu. Murillo’nun sakatlanması da Beşiktaş için dezavantaj yarattı. Gökhan, ters kafa vuruşu ve Agbadou’ya verdiği zor pas, ayrıca yaptığı çok sayıda top kaybıyla bir anda Beşiktaş’ın baskı yemesine neden oldu. Yedek kulübesinde çok oturmak onu paslandırmış. Kaleci Ersin adeta koridor haline gelmiş sağ kanat bölgesinde net pozisyon bulan Kerem’in şutunu çok iyi çıkarmasa, Fenerbahçe öne geçmişti. Ersin dün akşam adeta tek başına ayakta kalmıştı. Cherif’in gollük şutunda yine çok başarılıydı. Beşiktaş her şeye rağmen gol yemek için uğraşıyordu. Penaltı bence tartışmalı ama Kerem’in golü gerçekti. Beşiktaş için kalan maçlar artık antrenman olacak. Fenerbahçe ise yola devam ediyor.