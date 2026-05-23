Kılıçdaroğlu, kesin hükümsüzlük anlamına gelen “Mutlak butlan” kararına çok sevindi ama aslında hazin bir yanılgı içinde olduğunun farkında değil! Neden mi? CHP’yi “Haram ve kirlenmişlerin sığınağı” olarak suçladığı videoyu yayınladıktan hemen bir gün sonra istinaf mahkemesinin (aralarında bir iletişim varmış gibi) aldığı “Mutlak butlan” kararı Kılıçdaroğlu’na büyük prestij kaybettirdi ve kamuoyundaki siyasi itibarı bir anda SIFIR oldu. Kararın açıklanmasından bir gün öce Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada yayınladığı CHP’yi suçlayıcı videonun bir tesadüf olduğuna haklı olarak kimse inanmadı. Demek ki, mahkemenin kararından Kılıçdaroğlu’nun haberi vardı. Bunun alt yapısını düzenlemek için CHP’lileri “Kirlenmişlikle” suçlayıp kamuoyunu hazırlamak istedi. Hukukçular, İstinaf Mahkemesi’nin, CHP’nin 38’nci Kurultayı’nı iptal ederek Özgür Özel ve ekibini görevden uzaklaştırıp, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tekrar CHP’nin başına getirmesinin, hukuki değil, siyasi bir karar olduğu görüşünde birleşiyor! ★★★ Kılıçdaroğlu’nun videosunun yayınlanmasını takiben mahkemenin aldığı “Mutlak butlan” kararından sonra okurlarımdan çok sayıda mesaj geldi. Kılıçdaroğlu’nu şiddetle eleştiriyor, onun hakkında ağır ifadeler kullanıyorlardı. Tekrar siyaset sahnesine dönen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak halkın karşısına nasıl çıkacak ya da çıkmaya cesaret edebilecek mi, bilemiyorum. Çünkü tepkiler anlatılır gibi değil! Bu tepkilerden anlaşıldığına göre, Kılıçdaroğlu ileride siyasete veda ettiği zaman ailesine kötü bir miras bırakacak! Efendi, çelebi, düzgün bir siyasetçi olarak tanıdığımız Kılıçdaroğlu’ndaki değişim gerçekten çok üzücü!Siyaset çevrelerinde dolaşan dedikodular da hayli şaşırtıcı... Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun AKP ile işbirliği yaptığı, kişisel ikbali için iktidarın dümen suyuna girdiği konuşuluyor. Gerçi bu iddiaları kendisi şiddetle reddetti ama artık ona inananların sayısı fazla değil! ★★★ Bu olay bir kez daha gösterdi ki, ülkemizde siyasete bulaşanlar, tatlı koltukların tadını alınca bırakmak istemiyorlar, kumarbazlar gibi kaybettikçe daha çok hırslanıyorlar. Ünlü bir söz vardır: “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.” Bu söz Kılıçdaroğlu’na çok uyuyor. CHP Genel Başkanı olarak görev yaptığı 13 yılda girdiği bütün genel seçimleri, referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimini, son olarak da CHP Genel Başkanlığı seçimini kaybetti. Altından kayan koltuğa şimdi mahkeme kararıyla oturması ona şan ve şeref getirir mi? ★★★ CHP yönetimi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını tanımadığını, bunun CHP’yi çökertme operasyonu olduğunu, böyle bir hukuksuzluğu yüreklerinin ve vicdanlarının sindirmeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu kendisine yakın gördüğü iktidar yandaşı TGRT kanalına “Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” diye demeç verdi ama durum pek hayırlı olacağa benzemiyor! Kararın siyasi olduğunu vurgulayan yabancı basın bile haberi dünyaya “Türkiye’de ana muhalefete yargı darbesi” başlığıyla verdi. Ülke olarak, bilinmezlerle dolu, sonu belirsiz karışık bir döneme girdik! Tebessüm Dilencinin duası... İstanbul’u gezen Temel, Eminönü Meydanı’nda mendil açıp dilenen bir adam görmüş... Kılık kıyafeti dökülen adam, açtığı mendile para bırakanlara uzun uzun dualar ediyormuş. Temel acımış adama... Cebinden bir 100 lira çıkartıp adama verirken: “Al bunu ama benim için dua etme sakın” demiş... Dilenci şaşırmış: “Çok iyi para verdin beyim. Senin için dua etmemi neden istemiyorsun?” Temel kaşlarını çatarak “Ulan” demiş “Duaların beş para etseydi, sen bu halde mi olurdun?” GÜNÜN SÖZÜ Hayatta sürekli şikâyet edenlere mızmız denir ve hiç kimse sevmez!