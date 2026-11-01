Önceki yazı ve videolarımda da belirttiğim gibi, Kasım ayı sert geçeceğe benzer. Aslan burcundan geçiş yapmakta olan Mars’ın 2026 yılında gerçekleşmiş olan iki güneş tutulmasını tetikleyeceği Kasım ayında uluslararası alanda ipler hayli gerilecek ve bir müddettir sakinleşmiş gibi görünen savaş atmosferi yeniden kızışacak gibi gözüküyor.

SAVAŞ YENİDEN ALEVLENEBİLİR!

Savaş gezegeni Mars Aslan burcundaki seyrine devam ederken hem tutulma derecelerini hem de bazı ülkelerin ve liderlerin haritalarını tetikliyor. Coğrafi haritalara bakılırsa, Kasım ayında sadece Orta Doğu’da değil, Avrupa’da da agresyon yükselebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Çin-Tayvan agresyonu da her an devreye girebilir.

ASLAN TUTULMASI TETİKLENİYOR!

3 Kasım 2026’da transit Mars, 12 Ağustos 2026 tarihinde 20 derece Aslan burcunda gerçekleşmiş olan güneş tutulması derecesini tetikleyecek.

KOVA TUTULMASI TETİKLENİYOR!

23 Kasım 2026’da transit Mars, 17 Şubat 2026 tarihinde 28 derece Kova burcunda gerçekleşmiş olan güneş tutulması derecesini ve aynı zamanda ABD-İsrail-İran savaş başlangıcı haritasında 28 derece Kova burcunda yer alan Mars derecesini tetikleyecek.

TRUMP VE NETANYAHU

Aslan burcunda seyreden Mars, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun doğum haritasındaki derecesine 18 Kasım’da varacak. Bu tetiklemeyle birlikte, ikilinin Orta Doğu’daki savaş ateşini daha da körükleyecek hareketleri olabilir.

İSRAİL ASTROLOJİ HARİTASI

Transit Mars, İsrail astroloji haritasındaki derecesine 21 Kasım’da ulaşıyor. Bu tetiklenmeyle birlikte ülkenin diğer ülkelerle ilişkilerinde agresyon yükselebilir, ülkenin kendi içinde karışıklıklar artabilir, güvenlik açısından da riskli bir dönem olabilir.

ASKERİ AÇIDAN TETİKLEYİCİ!

Özetle, Mars’ın önemli tetiklemeler yapacağı ve diğer gezegenlerle sert açılarda ilerleyeceği Kasım ayı genelinde askeri alanda ciddi hareketlenmeler, saldırılar, şiddeti tırmandıracak kararlar ve uygulamalar devrede olacak gibi gözüküyor. Tabii bunun ekonomi ve finans dünyasına ciddi yansımaları olacaktır muhtemelen.

EKONOMİ, BORSA

Dönemsel gezegen açıları dünya genelinde para piyasalarının dalgalanacağını ve aşağı yönlü seyir izleyebileceğini düşündürürken, petrol fiyatlarının, bağlantılı olarak da enerji fiyatlarının agresif bir şekilde yukarı yükselişini görebiliriz. Evrensel finans göstergesi Jüpiter’in Güney Ay Düğümü ile yakın hizalanması ve Mars’tan zarar görmesi, Kasım ayının ekonomide hayli stresli ve krizli olacağını düşündürmektedir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Türkiye astroloji haritasının da borsayı ve spekülatif yatırımları temsil eden 5.evindeki gerilemeler, Mars’ın Güney Ay Düğümü ve Jüpiter eşliğinde para hanemizden geçişi, ekonomi ve finans açısından hayli zorlu bir aya girdiğimizin işaretçisi olarak görülebilir. Bu üçlü kavuşumun ülkemiz haritasının yöneticileri, dış imajımızı, hizmet ve servis sektörlerini, askeriyesini ve donanmasını temsil eden Jüpiter ile dik açısı, saydığımız konularda streslerin büyüyebileceğini ve gücümüzü daha etkili bir şekilde göstermemizi gerektirecek bir atmosferde olacağımızı düşündürmektedir.

SİBER SALDIRILARA DİKKAT!

Siber saldırı konusunda dünya genelinde uyarıların arttığı bir süreçteyiz. İçinde bulunduğumuz günlerde Merkür ve Venüs’ün aynı zamanda geriliyor olması, bu açıdan riski daha da arttırıyor. Bu gerilemeler Kasım ayı ortasına kadar devam edecek. Güneş’in Yay burcuna geçişinin ardından Kasım ayının yirmili tarihleri de riskli gözüküyor. 24 Kasım’daki İkizler dolunayı Uranüs ile hizalanıyor ve 26 Kasım’da Güneş-Uranüs karşıtlığı tetikleniyor. Farkında olmakta ve önlem almakta fayda var.

FÜZELER, DRONLAR, NÜKLEER SİLAHLAR

Dünya Astrolojisi branşında Uranüs teknolojiyi, yazılımları, yapay zeka gibi kavramları, uçan cisimleri, füzeleri, dronları, nükleer enerjisi, nükleer silahları, uzay bilimlerini, dış uzayla ilgili konuları temsil eder. Uranüs’ün geçiş yapmakta olduğu ikizler burcu iletişim ve haberleşmeyle, medya ve sosyal medyayla, bilgi paylaşımları ve eğitimle, yolculuklarla, havacılıkla alakalıdır. Kova burcunda ilerleyen Plüton’un Uranüs ile üçgen açısıyla aktif ettiği bir süreçteyiz, bu açı 29 Kasım’da kesinleşecek. Güneş’in Yay burcuna geçiş yapacağı 22 Kasım’dan itibaren Uranüs tetiklenmeye, daha aktif olmaya başlayacak. 24 Kasım’daki dolunay Uranüs ile hizalanacak ve Güneş-Uranüs karşıtlığı 24 Kasım’da kesinleşecek. Dolayısıyla Uranüs enerjisinin aktif bir şekilde kendini göstereceği bir kasım ayı bizi bekliyor. Savaş atmosferinin de kızışacağı Kasım ayında, yukarıda saydığımız konularda saldırgan bir atmosfer oluşabilir. Füzeler, dronlar daha agresif bir şekilde kullanılabilir, hatta nükleer silahların kullanımı konusu, en azından bir risk olarak gündemde öne çıkabilir. Dış uzay ve dünya dışı yaşamlarla ilgili bazı önemli gelişmeler, haberler, ortaya dökülen sırlar da önümüzdeki günlerde olasılık dahilindedir.

SANKİ HER ŞEY BU TARİHİ BEKLİYOR!

3 Kasım’da yapılacak Amerikan yarı dönem seçimleri sadece Amerikan halkını veya politikacılarını ilgilendirmiyor, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla 3 Kasım tarihi adeta bir milat gibi algılanıyor. Seçimlerden çıkacak sonucu bekleyenler ve bu süreci izleyenler çok. Astrolojik açıdan da durum böyle. Zira transit Mars’ın 12 Ağustos 2026’da 20 derece Aslan burcunda gerçekleşen tutulma derecesini tetikleyeceği tarih olarak 3 Kasım çok önem taşıyor. Mars asker, polis, silah, mücadele, kavga, savaş ile alakalıdır. Özellikle de bu sıralar Aslan gibi tek bir elden baskın şekilde yönetmeyi temsil eden bir burçta ilerlemekte olduğundan, baskın olmayı, üstün gelmek için güç kullanmanın göstergesi gibidir. Baskın yönetici figürleri tarafından büyük güç gösterisi yapmak üzere, şov başlasın der gibi, düğmeye basılacak bir zamanı, bir kum saatinin dolacağı zamanı bekler gibiyiz adeta!

SIRLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Astrolojide sırlar ve gizemler denildiğinde akla gelen ilk burç Akrep’tir. İçinde bulunduğumuz günlerde Merkür Akrep burcunda geri hareket etmektedir. 9 Kasım tarihinde Akrep burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Bir müddettir Terazi burcuna gerilemiş olan Venüs de daha sonra Akrep burcuna geçecek. Dolayısıyla sırların, gizlenen şeylerin ortaya çıkacağı bir zaman diliminden geçiyoruz. Yeniay haritamızın Venüs derecesi üzerine iz düştüğünden, ilişkilerle ilgili skandal durumların açığa çıkması da söz konusu olabilir. Venüs aynı zamanda sanatçılarla ilgili ve haritamızın 5.evi de yine sanatçılar, sanatsal aktiviteler, eğlence yerleri ile alakalıdır. Venüs ayrına cinsel içerikli şeyleri de temsil eder.

SU BASKINLARI OLABİLİR!

Mars ve Jüpiter’in Aslan burcundaki yakın ilerleyişi, Kasım ayı başlarından itibaren bazı dönemlerde bir kısım ısı yükselişlerini beraberinde getirebilir. Hatta Kasım ortalarında bile sıcaklığın yükseldiği zamanları görebiliriz. Ama hızlı ısı düşüşleri ve ani bastıran sağanak, aşırı yağışlar tekrar su baskınlarına sebep olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Güneş’in Ay Düğümleriyle ve bu ikiliyle stresli açılarının etkili olacağı 16-19 Kasım arasındaki tarihlerde aşırı yağış ve beraberinde gelecek su baskınları neticesinde zarar görmemek için hazırlıklı olmak gerekiyor. 24 Kasım dolunayı ve Güneş-Uranüs karşıtlığının etkili olacağı 26 Kasım civarındaki günlerde de yine gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı hava şartları oluşabilir. Tabii belli bir lokasyon için değil, genel olarak bir değerlendirme yaptığımızı hatırlatalım.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

Kasım ayında dünya genelinde etkili depremlerle karşılaşabiliriz. Aşağıda yer alan deprem grafiğinde görüleceği gibi 19 Kasım civarından itibaren stresli gezegen açıları artmakta, ihtimali yükseltmekte. 24-26 Kasım arasındaki tarihlerde etkili deprem riski artıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede de etkili depremlerle karşılaşmamız ihtimali artıyor.

RETRODA GERİ DÖNENLER!

Soru astrolojisi (Horary) branşında, çalınan eşyalar, kaybolan şeyler veya kişilerle ilgili sorularda, ortadan kaybolan bir eşyanın veya kişinin göstergesi geri harekette ise, geri döneceğine veya geri kazanılacağına işaret eder. Venüs ve Merkür Retro sürecinde biz de uzun süren mücadele sonrasında kanalımızı geri kazandık. Astroloji Okulumuzun eğitmenlerinden, sosyal medya sorumlumuz ve Astroloji Televizyonu kanalımızın yöneticisi Dilara Efeoğlu’nun büyük çabaları sonuç verdi ve kanalımızı geri aldık! youtube.com/@astrolojitelevizyonu

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

2 Kasım Pazartesi sabah saatleri, iletişimsel açıdan stresli. Farkında ve dikkatli olalım. Özellikle yönetici figürleriyle ilgili konularda streslerin daha ağırlık kazanacağı bir zaman dilimindeyiz. Ticari konularda da sert, gergin ve türbülanslı etkiler devrede olabilir. Sözlerimize dikkat edelim!

3 Kasım Salı sabah saatlerinde ilişkilerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Eleştirilerin aktif olacağı öğle sonrasında eleştirilerin dozunu iyi ayarlamak gerekir. Bugün beklenmedik bazı durumlar da patlak verebilir. Akşam saatlerinde türbülanslı, değişken bir enerji akışı var. Elektrikli bir atmosferde olabiliriz.

4 Kasım Çarşamba sabah saatleri iletişim kurmak, önemli kişilerle bir araya gelmek, kendini ifade etmek açısından uygun gözüküyor. Uğurlular Jüpiter ve Venüs bugün altmışlık açıda olacaklar. Dolayısıyla bugünün olumlu enerjisi ilişkilere de genel olarak yansıyacaktır. Parasal konularda girişimler planlıyorsak yine bugünü kullanabiliriz.

5 Kasım Perşembe gününün büyük çoğunluğunda belirsizlik öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ise yaratıcı fikirler zihnimizde daha fazla dolanacak. Bunları bir kenara not etmek iyi bir fikir olabilir, zira Merkür gerilemesinde not edeceğimiz şeyleri daha sonra değerlendirebiliriz.

6 Kasım Cuma sabah saatlerinde engelleyici, geciktirici etkiler devrede, farkında olalım. Gün genelinde böyle bloke eden bir enerji devrede olacak. Önemli işler için akşam saatlerini tercih edebiliriz. Güç, efor, enerji, cesaret gerektiren işler için de akşam saatlerini kullanabiliriz.

7 Kasım Cumartesi gününe olumlu etkilerle başlıyoruz. Sabah saatlerinde kendimizi daha dinamik, aktif hissedebiliriz. Öğle saatleri ilişkiler açısından çok verimli. Alışverişler, kişisel bakımla ilgili konular açısından bugünü kullanabiliriz. Sosyalleşmek açısından da uygun bir gündeyiz.

8 Kasım Pazar gününe başlarken duygusal açıdan çalkantılı hissedebiliriz. Gereksiz duygusal çıkışlar yapmamız etrafımızdaki insanlarla ilişkilerimizi zedeleyebilir, farkında olalım. Hem yara almayalım hem de başkalarını yaralamayalım. Bugünü aslında biraz daha içe dönmek, zihnimizdekileri bir kenara yazmak, geleceğe yönelik plan proje yapmak için kullanabiliriz. Zira bir yeniaya doğru ilerliyoruz. Bugün Ay kapanmakta. Bir şeyleri tamamlamak için uygun ama yeni bir şeylere başlamak için pazartesi gününü beklemekte fayda var.